En ter demonstratie testte een Tesla de tunnel even uit.

“Het verkeer drijft me gek. Ik ga een boormachine voor tunnels bouwen en ga gewoon beginnen met graven,” Twitterde Elon Musk twee jaar geleden. En ja, als Musk zoiets roept, kun je ervan uitgaan dat hij geen grapje maakt. Zijn Boring Company ging er gelijk mee aan de slag. Het idee is dat grote steden straks kleine ‘stations’ hebben, waar je in en uit kunt stappen en die toegang bieden tot het ondergrondse netwerk dat je razendsnel zeer dicht bij je eindbestemming brengt. Dat gaat er zo ongeveer uit zien:

Testtunnel

En de eerste testtunnel is na twee jaar graven aldaar. Deze loopt onder Hawthorne door, een plaats in de Amerikaanse staat Californië. Hier is zowel het hoofdkwartier van Space X als van Tesla gevestigd. Hoewel de testtunnel niet heel lang is – nog geen twee kilometer – kunnen er toch flinke snelheden worden bereikt. Zo zegt Musk dat voertuigen er met 250 kilometer per uur doorheen kunnen razen.

Demonstratie

Om de tunnel even te demonstreren, werd er – verrassing – een Tesla tevoorschijn getoverd. Musk laat echter weten dat de tunnel ook geschikt is voor andere voertuigen. Het idee is dat auto’s met een lift naar het ondergrondse transportnetwerk worden gebracht, waar ze op ‘elektrische skates’ door de tunnel zoeven. Dit bleek voor de demonstratie echter nog wat te complex. Daarom gebruikte Musk voor de Tesla inklapbare wieltjes, die de auto als een trein over een spoor leidde. Ook hield de Tesla een gematigde 80 kilometer per uur aan.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 december 2018

Van deur tot deur

Het idee is dat er in de toekomst zo’n 1000 kleine stations komen die je vlak voor de deur afzetten. Of zelfs alvast binnen. Zo wil Musk in de kelder van vrijwel elk kantoor een lift bouwen, waardoor je letterlijk van deur tot deur wordt gebracht.

Het verkennen van snellere en goedkopere manieren om te boren is ook nuttig voor het andere supersnelle transportsysteem waar Musk op dit moment aan werkt: de hyperloop. Zo wil hij in tunnels een vacuüm creëren waar Hypoerloop-pods met snelheden van 1200 kilometer per uur door heen kunnen reizen. Zo zouden grote afstanden gemakkelijk afgelegd kunnen worden.