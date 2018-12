Razendsnel komen de deeltjes in de belangrijkste organen van de schelp terecht.

Wetenschappers van de universiteit van Plymouth verzamelden een aantal grote mantels, ook wel sint-jacobsschelpen genoemd, en zetten ze in een bak met water. Aan dat water waren plastic nanodeeltjes toegevoegd. En in tegenstelling tot eerdere, vergelijkbare experimenten was de concentratie van die nanodeeltjes niet veel hoger, maar vergelijkbaar met de concentratie zoals we die in onze oceanen aantreffen. Na zes uur werd er gekeken hoeveel van deze nanodeeltjes in het lichaam van de schelp te vinden waren.

Resultaten

De resultaten zijn behoorlijk angstaanjagend. Na slechts zes uur in het met nanodeeltjes vervuilde water te hebben gelegen, hadden zich in de darmen van de grote mantels miljarden nanodeeltjes van ongeveer 250 nanometer groot verzameld. Nog meer kleinere deeltjes (ongeveer 20 nanometer groot) werden na datzelfde tijdsbestek aangetroffen in onder meer de nieren van de schelpdieren. “De resultaten van dit onderzoek laten voor het eerst zien dat nanodeeltjes snel kunnen worden opgenomen door een zeedier en dat ze zich in slechts enkele uren tijd door de meeste grote organen verspreiden,” aldus onderzoeker Maya Al Sid Cheikh.

Op lange termijn

De onderzoekers gingen ook na hoelang de nanodeeltjes bleven hangen. Na zes uur haalden ze de schelpen uit het vervuilde water en plaatsten deze in een bak met schoon water. Het duurde 48 dagen voor de deeltjes van 250 nanometer groot uit het lichaam van de schelpdieren verdwenen waren. De deeltjes van 20 nanometer groot waren na veertien dagen niet meer in het lichaam te vinden.

“We hebben de schelpen slechts enkele uren aan de nanodeeltjes blootgesteld en ondanks dat we ze vervolgens verplaatsten naar schoner water, waren de nanodeeltjes weken later nog aanwezig,” stelt onderzoeker Richard Thompson. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of de nanodeeltjes daadwerkelijk van invloed zijn op de gezondheid van de schelpdieren. Ook willen de onderzoekers graag vaststellen welk effect een langer durende blootstelling aan nanodeeltjes op de schelpdieren heeft.