In 1947 troffen wetenschappers een 550 miljoen jaar oud fossiel aan. Het mysterieuze dier kreeg de naam Dickinsonia. Maar was het wel echt een dier? Ja, bevestigt nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Het fossiel van Dickinsonia costata wordt vaak vergeleken met een luchtbed. Het dier had een flexibele lichaamswand, die kon uitzetten en krimpen. De afgelopen decennia werd er flink gediscussieerd over Dickinsonia. Was het een dier? Een korstmos? Of toch een schimmel?

In een paper in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the Royal Society B. concluderen onderzoekers dat Dickinsonia toch echt een dier was. “Dickinsonia behoort tot de Ediacarische biota”, vertelt onderzoeker Dr Renee Hoekzema van de Oxford universiteit. Deze groep bestaat uit meercellige organismen zonder harde delen, die ruwweg 540 tot 580 miljoen jaar geleden op aarde leefden. “Toch lijken de fossielen van deze dieren niet op andere levende of uitgestorven organismen. Het is een palaeontologisch raadsel.”

Groei

De onderzoekers focusten zich op de manier waarop Dickinsonia groeide. Groeide het dier als een organisme of als een schimmel? Eerder onderzoek toonde aan dat Dickinsonia vanuit het kleinste en tevens jongste punt groeide. “Dit blijkt echter niet te kloppen,” beweert Hoekzema.

“Dickinsonia groeide doordat vanuit het midden nieuwe lagen ontstonden, die vervolgens groter werden”, zegt Hoekzema. “Als we gegevens over de groei combineren met informatie over hoe Dickinsonia bewoog en morfologische kenmerken, dan kunnen we alle niet-biologische mogelijkheden uitsluiten.”

Cambrische explosie

“Dit onderzoek laat zien dat dieren miljoenen jaren voor de Cambrische explosie al evolueerden”, vertelt medeauteur Dr Alex Liu van de universiteit van Cambridge. Tijdens deze 25 miljoen jaar durende periode nam de diversiteit toe en ontstonden de meeste moderne dierenfamilies, zoals gewervelden, sponzen, geleedpotigen, weekdieren en kwallen.

De Ediacarische biota verdwenen overigens snel. Nieuwe diersoorten veranderden het milieu, waardoor de Ediacarische biota moeilijk konden overleven.