De vondst onthult hoe gevederde dinosaurussen zich van hun huid ontdeden.

Wanneer een hagedis of slang aan een nieuwe huid toe is, gooit deze zijn ‘oude’ huid in één keer af. Maar hoe deden dinosaurussen dat? Dat was lang onbekend. Maar een 125 miljoen jaar oude dinosaurus brengt daar verandering in. Tussen de fossiele resten van de dino zijn namelijk huidschilfers teruggevonden die suggereren dat in ieder geval de gevederde dinosaurussen hun overbodig geworden huid – net als moderne vogels en zoogdieren – in schilfers van zich afschudden. Dat is te lezen in het blad Nature Communications.

Gevederde dino’s

De onderzoekers bestudeerden de fossiele resten van verschillende gevederde dinosaurussen en huidschilfers van de eerste en moderne vogels. Ze gebruikten daarvoor een krachtige elektronmicroscoop. En al snel ontdekten ze tussen de gefossiliseerde veren van de dinosaurussen gefossiliseerde cellen die vrijwel identiek waren aan huidschilfers van moderne vogels. De onderzoekers concluderen dan ook dat het gaat om gefossiliseerde huidschilfers.

Bijzonder

“Het is niet zo gebruikelijk dat je de huid van een dinosaurus kunt bestuderen en het feit dat dit huidschilfers zijn, bewijst dat de dinosaurus niet zijn hele huid afschudde – zoals een moderne hagedis of slang doet – maar stukjes huid van tussen zijn veren vielen,” aldus onderzoeker Mike Benton.

Net zoals menselijke huidschilfers bestaan de gefossiliseerde huidschilfers van de gevederde dinosaurussen uit de vrij taaie hoorncellen die – bij leven – rijkelijk gevuld zijn met het eiwit keratine en heel droog moeten zijn geweest. Moderne vogels beschikken ook over die hoorncellen, alleen zijn ze bij hen wat vetter en wat minder goed gevuld met keratine. Door die iets andere samenstelling kunnen de vogels wanneer ze langdurig rondvliegen, snel afkoelen. Dat de hoorncellen van dinosaurussen en de eerste vogels niet over deze eigenschappen beschikten, wijst erop dat deze organismen niet zo warm werden als moderne vogels. Waarschijnlijk is dat te verklaren doordat ze helemaal niet konden vliegen of in ieder geval niet langdurig in de lucht konden blijven.