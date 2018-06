Het is het oudste bewijs dat kikkers in de tijd van de dino’s al in tropische bossen leven.

Onderzoekers ontdekten het stukje barnsteen met daarin het jonge kikkertje in het huidige Myanmar. Het kikkertje huppelde 99 miljoen jaar geleden rond en kwam toen – samen met een kever die hij mogelijk wilde verorberen – vast te zitten in hars. De hars fossiliseerde en werd een tijdcapsule waarin het kikkertje – en de kever – beschermd waren tegen de tand des tijds.

Speciaal

“Het is bijna ongehoord dat je een gefossiliseerde kikker uit die tijd vindt die zo klein is, waarvan alle kleine botjes behouden zijn gebleven en die grotendeels in 3D bewaard is gebleven,” vertelt onderzoeker David Blackburn. “Dit is heel speciaal.”

Tropisch regenwoud

Het kikkertje gaat de boeken in als het oudste kikkertje dat tot op heden in barnsteen is aangetroffen. “Maar wat het meest opwindend is, is de context ervan,” stelt Blackburn. Het kikkertje leefde 99 miljoen jaar geleden namelijk in een tropisch regenwoud dat volgens Blackburn “niet zo heel anders is dan die van vandaag de dag – maar dan zonder de dinosaurussen”.

De meeste gefossiliseerde kikkers die tot op heden zijn teruggevonden, zijn wat groter en afkomstig uit droge gebieden. “Vraag een kind wat er in een regenwoud leeft en kikkers staan op de lijst,” vertelt Blackburn. “Maar verrassend genoeg hebben we bijna geen fossiele vondsten die ons vertellen dat dit een heel oude associatie is.” Met het kikkertje dat nu is teruggevonden, komt daar verandering in.

Tegelijkertijd roept de vondst van het kikkertje ook vragen op. Zo weten onderzoekers nog niet goed waar dit kikkertje op de stamboom thuishoort. De bewaard gebleven botjes doen namelijk het sterkst denken aan soorten die we in gematigde – en dus niet tropische – klimaten aantreffen. Daarnaast vragen de onderzoekers zich natuurlijk sterk af of er nog meer gefossiliseerde kikkertjes op ontdekking wachten. “Het lijkt extreem onwaarschijnlijk dat er maar eentje is. Er zouden nog veel meer fossielen aan kunnen komen.”