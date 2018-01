De mummies hebben wel dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader.

De mummies van de twee mannen werden in 1907 in Egypte teruggevonden. Het gaat om twee edelmannen die rond 1800 voor Christus leefden. Al snel kregen de mummies de bijnaam ‘Twee Broers’, omdat hun mummies samen teruggevonden werden in wat nu bekend staat als de ‘Tombe van de Twee Broers’. Bovendien werden op hun kisten hiëroglyfen ontdekt die meldden dat ze de zonen waren van een moeder met dezelfde naam en een lokale gouverneur (die niet bij naam wordt genoemd).

Omstreden

Het lijkt een uitgemaakte zaak, maar de bijnamen van de mummies zijn omstreden. Al sinds de ontdekking van deze mummies discussiëren egyptologen over de vraag of deze twee mannen überhaupt aan elkaar verwant zijn. Het is te herleiden naar het onderzoek van Margaret Murray die de twee mummies in 1908 letterlijk uit de doeken deed, ontdekte dat hun bouw wel heel verschillend was en het onwaarschijnlijk achtte dat de twee familie van elkaar waren. Ze stelde voor dat één van de broers geadopteerd was.

Halfbroers

Maar het verhaal van de Twee Broers krijgt nu dus een andere wending. Want een DNA-analyse wijst nu uit dat de twee wel verwant zijn. Maar de bijnamen: die kloppen dan weer niet. De twee zijn namelijk halfbroers: ze hebben wel dezelfde moeder, maar elk een andere vader, zo meldt het blad Journal of Archaeological Science: Reports.

De analyse

De onderzoekers haalden wat DNA uit de tanden van beide mummies en analyseerden dat. Het onderzoek wijst uit dat beide edelmannen behoren tot het mitochondriale haplotype M1a1, wat wijst op een verwantschap via de moeder. Het lukte de onderzoekers niet helemaal om het Y-chromosoom van beide mummies compleet in kaart te brengen, maar de verschillen die er binnen dit chromosoom tussen beide mannen zijn, wijzen er sterk op dat ze elk een andere vader hadden.

“Het was een lange en vermoeiende reis,” vertelt onderzoeker Konstantina Drosou over het onderzoek. “Maar de resultaten zijn er dan eindelijk. Ik ben heel dankbaar dat we een klein, maar heel belangrijk stukje aan de puzzel kunnen toevoegen en ik weet zeker dat de broers trots op ons zouden zijn. Dit zijn de momenten die ons doen geloven in DNA uit de oudheid.”