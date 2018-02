ESO publiceerde een nieuwe foto, waar stervormingsgebied Lupus 3 de show steelt. De foto bestaat uit opnamen die zijn gemaakt met de 2,2 meter MPG/ESO-telescoop en de VLT Survey Telescope.

Op de foto zijn enkele felle, jonge sterren te zien. Daarnaast kronkelt er een donkere slang voor de sterrenzee langs. Dit is een donkere nevel, die bestaat uit koude stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes absorberen en verstrooien het licht dat door de nevel trekt. Dichtere delen in de donkere nevel kunnen samentrekken, waardoor er protosterren worden geboren. Deze sterren produceren veel straling en sterrenwinden, waardoor de donkere nevel uiteindelijk weer wordt weggeveegd.

In het heelal zijn veel donkere nevels te vinden. In 2012 fotografeerde de 2,2-meter MPG/ESO-telescoop de Pijpnevel. Deze donkere nevel is met het blote oog te zien, maar dan moet de hemel wel donker en helder genoeg zijn. Misschien wel de bekendste donkere nevel is de Paardenkopnevel in het sterrenbeeld Orion. Om deze nevel te spotten heb je wel een telescoop nodig. Wetenschappers denken dat het kosmische paard over vijf miljoen jaar uit elkaar valt.

Het is belangrijk dat donkere nevels en protosterren worden onderzocht, want hierdoor leren wetenschappers meer over het ontstaan van sterren. Ook onze zon is ruim vier miljard jaar geleden in een soortgelijk gebied als Lupus 3 geboren. Lupus 3 ligt slechts 600 lichtjaar van de aarde en is juist daarom een interessant onderzoeksgebied om meer te weten te komen over onze oorsprong.

Overigens is het nog steeds niet bekend waar onze zon exact is geboren. Dit is één van de grootste raadsels. Sommige onderzoekers denken dat de zon is geboren in Messier 67, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Kreeft, omdat daar in 2010 een tweelingbroer van de zon is gevonden.