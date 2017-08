De tombes bestaan uit diepe schachten die toegang bieden tot één of meerdere grafkamers met daarin sarcofagen.

Archeologen ontdekten de tombes ten zuidoosten van de Egyptische plaats Salamut (gelegen op de westoever van de Nijl). In de tombes zijn een verzameling sarcofagen aangetroffen die stuk voor stuk verschillende vormen en groottes hebben. Daarnaast zijn in de tomben kleifragmenten teruggevonden die de onderzoekers in staat stellen om de tombes te dateren. Onderzoek wijst uit dat de tombes in de periode tussen de 27e Dynastie en het Romeins en Byantijns Egypte zijn aangelegd. Het zou betekenen dat de tombes tussen de 2500 en 2000 jaar oud zijn.

Vier sarcofagen

De eerste tombe bestaat uit een in de rotsen uitgehakte schacht die uitkomt in een grafkamer. In die grafkamer werden vier sarcofagen aangetroffen. De deksels van de sarcofagen laten de beeltenis van een mens zien. Ook zijn in de tombe negen graven aangetroffen.

Twee grafkamers

De tweede tombe bestaat uit een schacht die toegang biedt tot twee grafkamers. In de ene kamer zijn twee sarcofagen en zes graven teruggevonden. In één van de graven zou een klein kind ter ruste zijn gelegd. De tweede grafkamer lijkt – op een houten kist na – niets te herbergen. De derde tombe wordt op dit moment nog verder onderzocht.

De vondsten wijzen er volgens de onderzoekers op dat het gebied langdurig dienst deed als een begraafplaats. Aangezien er in de tombes botten van zowel mannen als vrouwen en kinderen zijn teruggevonden, hoorde de begraafplaats waarschijnlijk bij een grote stad en was het niet – zoals onderzoekers eerder dachten – een militaire begraafplaats.