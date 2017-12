7,5 miljoen. Dat komt de Google Lunar X Prize-finalist tekort.

Bijna is ie af: het Israëlische ruimtevaartuig dat samen met vier andere private partijen de strijd aan gaat voor de Google Lunar X Prize. Maar nu lijkt het gebrek aan fondsen roet in het eten te gooien.

Google Lunar X Prize Mocht SpaceIL de Google Lunar X prize in de wacht slepen, dan zal het prijzengeld van 20 miljoen dollar besteed worden aan het bevorderen van wetenschappelijk en technologisch onderwijs. Zo willen ze de aankomende generatie enthousiast maken om een studie te kiezen in de richting van wetenschap, engineering, technologie en wiskunde.

Testfase

De komende dagen zal het team de laatste hand leggen aan de maanlander. Daarna volgt er een testfase, waarin het vaartuig een reeks zeer kostbare testen zal ondergaan in speciale faciliteiten om er op die manier zeker van te zijn dat de maanlander bestand is tegen de extreme omstandigheden van het heelal. Maar of het vaartuig überhaupt deze testfase in kan gaan, blijft op dit moment nog even te vraag. Er is daarvoor namelijk nog voor het einde van 2017 een slordige 20 miljoen dollar nodig.

Donoren

Het project vormt een uitzonderlijke samenwerking tussen de particuliere sector, de academische wereld en de overheid. Sinds de oprichting van het project, hebben al vele van hen in SpaceIL geïnvesteerd. Maar toch komt het Israëlische team op dit moment nog geld te kort. Het sommetje is als volgt: om het project af te ronden, is er in totaal 85 miljoen dollar nodig, waarvan er op dit moment 55 miljoen is opgehaald. Dat is een tekort van 30 miljoen dollar. Echter heeft zakenman Morris Kahn toegezegd de laatste tien miljoen dollar te doneren, mits de resterende 20 miljoen door andere particuliere partijen en door de Israëlische regering wordt opgehoest. Volgens Space.com staat de teller op dit moment op 12,5 miljoen. Hierdoor komt SpaceIL nog 7,5 miljoen dollar tekort.

Club

Tot op heden is het slechts drie grootmachten gelukt om voet op de maan te zetten; de Verenigde Staten, Rusland en China. Het Israëlische team SpaceIL wil de wereld bewijzen dat ook een klein land met een klein budget lid kan worden van deze prestigieuze club. Hoewel team SpaceIL oorspronkelijk begon als een particulier gesponseerd project in het kader van de Google Lunar X prize competitie, heeft het nu al de grenzen verlegd en is het een nationaal project geworden.

Zal Israël het vierde land worden die voet op de maan zal zetten? Het valt op dit moment nog te bezien. In ieder geval ligt het niet aan de motivatie. Zo zegt SpaceIL CEO Eran Privman: “Nu ons ruimtevaartuig af is, is stoppen voor ons geen optie. We zullen onvermoeibaar doorwerken om onze missie te voltooien.”