Blijkbaar heb je geen landingsplatform nodig om een rakettrap thuis te brengen.

Gisteren lanceerde SpaceX weer een satelliet. In tegenstelling tot eerdere lanceringen werd dit keer niet geprobeerd om de eerste rakettrap heelhuids op aarde te laten landen; er werd gekozen voor een ietwat hardhandige waterlanding. Maar die eerste rakettrappen zijn blijkbaar niet stuk te krijgen. Want tot grote verbazing van iedereen – SpaceX-baas Elon Musk incluis – wist de eerste rakettrap de landing te overleven.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16 — Elon Musk (@elonmusk) 31 januari 2018

En dat betekent dat SpaceX voor een nieuwe uitdaging staat: de fortuinlijke eerste rakettrap vanuit volle zee weer op het land zien te sjouwen. Dan kan ook gekeken worden hoe de rakettrap eraan toe is.

Verrassing!

Als je de rakettrap op het water ziet drijven, moet je misschien denken aan de vele landingen die voorafgaand aan de eerste succesvolle landing van een rakettrap misgingen. Maar deze plons was helemaal gepland, zo laat Musk op Twitter weten. Volgens hem werd een nieuwe landingstechniek getest, waarbij de rakettrap meerdere motoren gebruikt. Omdat het gevaar bestond dat de rakettrap daarbij het lanceerplatform zou beschadigen, besloot Musk dat maar thuis te laten en de landing op volle zee uit te proberen. Niemand had verwacht dat de eerste rakettrap het avontuur na kan vertellen, maar een foto bewijst dat de rakettrap na de landing – zo op het eerste gezicht intact – op de golven drijft. Waarom er een nieuwe landingstechniek werd getest, is onduidelijk.

Hergebruik

SpaceX lanceert regelmatig satellieten en bijna altijd kiest het bedrijf ervoor om de eerste rakettrap na zo’n lancering keurig te laten landen, zodat ‘ie hergebruikt kan worden. In het verleden gingen die landingen nog wel eens mis – en dat leverde dan spectaculaire beelden op – maar de laatste tijd gaat het van een leien dakje. De ene na de andere rakettrap landt heelhuids op het vasteland of zelfs op een drijvend platform in volle zee. En sommige van die heelhuids gelande rakettrappen zijn zelfs alweer een tweede keer gelanceerd. SpaceX doet wat een paar jaar geleden nog ondoenlijk werd geacht: het recyclet rakettrappen (en brengt zo de kosten van de ruimtevaart flink terug).

Of de eerste rakettrap die nu op het water drijft nog een keertje het luchtruim kiest, is twijfelachtig. De rakettrap heeft immers een flinke plons gemaakt. En dat gedobber in het zoute water is ook niet echt bevorderlijk.