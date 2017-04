De rode waterval ontstaat dankzij een grote zoutwaterbron die mogelijk al één miljoen jaar onder de Taylor-gletsjer gevangen zit.

In 1911 ontdekte wetenschapper Griffith Taylor aan de voet van de Taylorgletsjer de ‘Bloedwaterval’. In eerste instantie schrijven onderzoekers de opmerkelijke kleur van de waterval toe aan rode algen. Maar inmiddels weten we dat het rode water dat hier zo af en toe naar beneden komt zetten zout en ijzerrijk is. Het zoute water wordt rood wanneer het ijzer in contact komt met water.

De bron

Maar daarmee was het mysterie van de Bloedwaterval natuurlijk nog niet helemaal opgelost. Want waar komt dat zoute, ijzerrijke water dan precies vandaan? Dat hebben onderzoekers nu uitgezocht. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Journal of Glaciology.

Radar

De onderzoekers bestudeerden de voet van de Taylor-gletsjer met behulp van een radarsysteem. Het systeem heeft twee antennes. De ene geeft elektrische pulsen af en de ander ontvangt deze. “We bewogen de antennes om de gletsjer heen, zodat we konden ‘zien’ wat er onder ons, in het ijs zat,” vertelt onderzoeker Christina Carr. Het is volgens haar een beetje vergelijkbaar met de wijze waarop “vleermuizen echolocatie gebruiken om dingen om zich heen te ‘zien’.” Met behulp van het radarsysteem ontdekten de wetenschappers een zoutwaterbron die de Bloedwaterval voedt.

Met het onderzoek is een meer dan 100 jaar oud mysterie opgelost. Maar misschien nog wel opmerkelijker is de ontdekking dat in een extreem koude gletsjer vloeibaar water kan bestaan. Wetenschappers dachten altijd dat dat bijna onmogelijk was. “Taylor-gletsjer is nu de koudste gletsjer waarvan we weten dat deze aanhoudend stromend water bezit,” stelt onderzoeker Erin Pettit. Hoe dat water vloeibaar blijft? Het antwoord is verrassend. “Het klinkt paradoxaal, maar wanneer water bevriest, komt warmte vrij en die hitte verwarmt het omringende koudere ijs.” Die hitte en het feit dat zout water een lager vriespunt heeft, verklaart hoe de zoutwaterbron onder de gletsjer erin slaagt om vloeibaar te blijven.