Sommige afdrukken zijn wel zestig centimeter groot.

Onderzoekers ontdekten de afdrukken in het zuiden van Groot-Brittannië. Ze doken op door erosie van de kliffen nabij het plaastje Hastings (East Sussex). De afdrukken zijn tussen de 145 en 100 miljoen jaar oud. Sommige afdrukken zijn nauwelijks twee centimeter groot. Anderen meten wel 60 centimeter.

Planten- en vleeseters

De pootafdrukken zijn achtergelaten door een breed scala aan dinosaurussen. Zo zijn er afdrukken ontdekt van planteneters zoals Iguanodon en Ankylosaurus. Maar ook vleesetende dinosaurussen lieten hier hun sporen na.

Huid en klauwen

De pootafdrukken zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. In sommige gevallen verraden de afdrukken zelfs hoe de huid en klauwen van de dinosaurussen eruit moeten hebben gezien. “Je kunt de textuur van de huid en schubben duidelijk zien, net als viertenige klauwafdrukken, die zeer zeldzaam zijn,” aldus onderzoeker Anthony Shilito. De pootafdrukken gaan de boeken in als de meest diverse en gedetailleerde uit het Krijt afkomstige verzameling sporenfossielen die tot op heden in Groot-Brittannië is ontdekt.

Eerder zijn in het gebied nabij Hastings al behoorlijk wat gefossiliseerde dinosaurussen teruggevonden. Maar de ontdekking van zo’n grote verzameling afdrukken is in zekere zin nog veel waardevoller. “Complete fossielen van dinosaurussen zijn zeer zeldzaam,” aldus Shilito. “Meestal zijn het kleine stukjes die je niet veel vertellen over hoe die dinosaurus heeft geleefd. Een verzameling pootafdrukken zoals deze helpt je om de hiaten op te vullen en af te leiden welke dinosaurussen tegelijkertijd op dezelfde plek leefden.”