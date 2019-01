Zaden aan boord van de Chinese maanlander Chang’e 4 zijn in de afgelopen dagen ontkiemd.

Dat meldt het Chinese staatsmedium Xinhua. De plantjes groeien aan de achterzijde van de maan, in een mini-biosfeer aan boord van Chang’e 4.

Katoen

De biosfeer bestaat volgens Xinhua uit zaadjes van onder meer de katoenplant en koolzaad. Ook zouden er eitjes van fruitvliegjes en enkele schimmels met Chang’e 4 naar de achterzijde van de maan zijn meegereisd. Het geheel bevindt zich in een cilinder die zo’n 20 centimeter hoog en iets meer dan 17 centimeter breed is. In die cilinder is ook water en aarde te vinden. Net als een systeem dat de temperatuur in de cilinder regelt en twee kleine camera’s. Beelden gemaakt door die camera’s onthullen nu dat zaadjes van de katoenplant ontkiemd zijn. De andere zaden vertonen volgens Xinhua nog geen activiteit.

De zaden werden enige tijd geleden al in de cilinder gestopt, maar ‘slapende’ gehouden. Pas na aankomst op de maan kregen ze wat water. Gehoopt werd dat de zaden daarop zouden gaan ontkiemen. De foto hierboven werd volgens de Chongqing Universiteit 212 uur nadat de zaden bewaterd waren, gemaakt.

Achterzijde maan

Chang’e 4 landde begin deze maand in onontgonnen gebied, namelijk de Von Kármán-krater. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de maan. Eerdere missies naar het oppervlak van de maan vonden allemaal aan de voorzijde plaats. Kort na de succesvolle landing van Chang’e 4 kwam er uit de buik van de maanlander een klein rovertje zetten: Yutu 2. Zowel de lander als rover zijn uitgerust met verschillende instrumenten waarmee gegevens over onder meer de maan worden verzameld.

En daarnaast is er dus het tot de verbeelding sprekende biosfeer-experiment dat meer inzicht moet geven in het buiten de aarde verbouwen van gewassen. Die kennis komt van pas als mensen voor langere tijd naar de maan, Mars of andere hemellichamen reizen en aldaar zelfvoorzienend moeten zijn.