Elk jaar komen er zo’n 83 miljoen mensen bij. En als dat zo doorgaat, zijn er tegen 2030 waarschijnlijk 8,6 miljard mensen op aarde.

Rond 2050 zouden er 9,8 miljard mensen op aarde te vinden zijn. En tegen het jaar 2100 zou de wereldbevolking zelfs meer dan 11,2 mensen tellen. Dat voorspelt de VN.

Verdubbeling

De bevolkingsgroei vindt met name plaats in de 47 minst ontwikkelde landen. In die landen krijgt een vrouw gemiddeld 4,3 kinderen, waardoor de populatie hard groeit. Op dit moment wonen in al die landen samen zo’n 1 miljard mensen. Maar tegen 2050 zou dat aantal bijna verdubbeld zijn.

Afrika

Daarnaast zijn er in Afrika zo’n 26 landen waarvan de bevolking explosief groeit. Naar verwachting zal het inwonersaantal van deze landen – ondanks dat het vruchtbaarheidscijfer in Afrika daalt – al voor 2050 verdubbeld zijn.

Vruchtbaarheidscijfer

Zoals gezegd daalt het vruchtbaarheidscijfer in Afrika. Tussen 2000 en 2005 kregen vrouwen er gemiddeld nog 5,1 kinderen. Tussen 2010 en 2015 werd er per vrouw ‘nog maar’ 4,7 kinderen geboren. De vruchtbaarheidscijfers van Europa vallen er nog steeds bij in het niet. Tussen 2010 en 2015 kreeg de Europese vrouw gemiddeld 1,6 kinderen. Overigens dalen de vruchtbaarheidscijfers in bijna elk deel van de wereld. Het is volgens de VN voornamelijk te wijten aan de vergrijzing. Op dit moment zijn er wereldwijd 962 miljoen mensen ouder dan zestig jaar. Tegen het jaar 2050 zullen hun aantallen verdubbeld zijn. En tegen het jaar 2100 zijn het er naar verwachting 3,1 miljard.

Het land met de meeste inwoners is op dit moment China (1,4 miljard). Het land wordt op de voet gevolgd door India (1,3 miljard). Naar verwachting zal India in 2024 China voorbijstreven. Op de derde plek vinden we de VS, maar niet voor lang meer. Tegen 2050 zou de derde plek worden ingenomen door Nigeria (momenteel te vinden op plek zeven).