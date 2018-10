Dat suggereert een spectaculaire vondst in een woning die kort voor de eruptie grondig werd verbouwd.

De uitbarsting van de Vesuvius die de Romeinse oude stad Pompeii verwoestte, werd tot nu toe altijd gedateerd op 24 augustus in het jaar 79 na Christus. Maar onderzoekers zetten nu een streep door die datum. Nieuw bewijs toont namelijk aan dat de eruptie van de vulkaan twee maanden later plaatsvond: op 24 oktober.

Tekst

De onderzoekers baseren zich op een tekst die ze ontdekten tijdens recente opgravingen van een huis in Pompeii. De tekst staat geschreven op de muur in één van de kamers van de woning, die op het moment van de uitbarsting van de Vesuvius werd gerenoveerd. De tekst verwijst naar ‘de zestiende dag vóór november’, of terwijl: 17 oktober.

Houtskool

Omdat de tekst met houtskool is geschreven – dat van nature erg fragiel en vluchtig is – denken de onderzoekers dat de tekst niet lang vóór de ramp op de muur is gezet. Zo schatten de onderzoekers dat het een week vóór de vulkaanuitbarsting aangebracht is. Dit ondersteunt de hypothese dat de allesverwoestende vulkaanuitbarsting niet op 24 augustus, maar op 24 oktober van het jaar 79 plaatsvond.

Regio V

De onderzoekers deden de ontdekking in opgravingen in Regio V in Pompeii; een tot voor kort ongerept gedeelte van de oude stad. De onderzoekers troffen hier ook twee imposante huizen aan, gedecoreerd met prachtige fresco’s en vloermozaïeken.

Op de muren van de ontdekte huizen ontdekten de onderzoekers opvallend veel goed bewaarde ‘graffiti.’ Naast de houtskoolinscriptie, vonden de onderzoekers namelijk ook andere teksten en tekeningen, waarvan sommige zelfs met een destijds obsceen karakter. Zo troffen de onderzoekers onder andere een tekening aan van een karikaturaal menselijk gezicht, gemaakt van kalk of krijt.