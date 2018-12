Dit deel van onze moederster hebben we nog nooit kunnen bewonderen.

Er zijn al talloze missies naar de zon georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan Proba-2 (PRoject for OnBoard Autonomy 2) en SOHO (SOlar Heliospheric Observatory), beiden van ESA. Of SDO (Solar Dynamics Observatory) en STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) van NASA. Maar de meeste van deze sondes bestudeerden de zon ter hoogte van de evenaar van onze moederster en hebben de polaire gebieden dus nooit gezien. Grote vraag blijft dan ook: hoe zien de polen van de zon er precies uit?

ESA heeft nu geprobeerd om een antwoord op die vraag te verschaffen. En wel door observaties van Proba-2 te extrapoleren. Proba-2 heeft de polen namelijk nooit met eigen ogen gezien, maar toch kan door deze sonde verzamelde data helpen om ons een beeld van de noordpool te vormen. Hoe? Dat wordt in de cartoon hieronder mooi uitgelegd. Men kijkt terwijl de zon roteert in feite naar de zonne-atmosfeer boven de noordpool om een beeld te krijgen van hoe die noordpool er in volle glorie uitziet.

Het resultaat is onderstaande reconstructie van de noordpool van de zon.

Of de reconstructie een beetje klopt? Daar komen we spoedig achter. In 2020 lanceert ESA de Solar Orbiter. En deze zal ook de poolgebieden van de zon gaan bestuderen.