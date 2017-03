De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie stuurt een ruimtevaartuig naar Jupiters ijzige maan Europa om te zoeken naar tekenen van leven. Deze missie gaat Europa Clipper heten.

De missie is vernoemd naar de klipper. Dit type zeilschip was eind 19e eeuw en begin 20e eeuw in gebruik. De klipper is vooral bekend vanwege de grote snelheden die de schepen haalden. Dankzij de introductie van de zogenoemde triple-expansie-machine in stoomschepen verdwenen klippers. Klippers waren vaak nog wel sneller dan stoomschepen, maar bleven afhankelijk van de wind.

Geen lander Vorige maand verscheen op Scientias een artikel over een lander op Europa . Dit is een conceptmissie, dus het is nog niet zeker of deze lander er ook daadwerkelijk gaat komen. De Europa Clipper is geen conceptmissie, wat betekent dat dit ruimtevaartuig wel echt wordt gebouwd en gelanceerd.

Ook Europa Clipper zeilt straks langs Europa. Twee keer per week passeert het ruimtevaartuig de ijsmaan, waardoor we hopelijk veel meer te weten komen over wat er zich onder het bevroren oppervlak schuilgaat. De maan bezit – hoogstwaarschijnlijk – een ondergrondse oceaan waarin de omstandigheden prettig genoeg zijn voor het ontstaan en in stand houden van levende wezens.

Rondom Europa is het stralingsniveau wel hoog. Jupiter is hiervoor verantwoordelijk. De gasplaneet produceert veel straling. “Hierdoor gaat het ruimtevaartuig dit gebied snel in, verzamelt het voldoende data en verlaat de ruimtesonde deze regio weer”, zegt onderzoeker Robert Pappalardo, hoofdonderzoeker van Europa Clipper.

Het volgende decennium wordt Europa Clipper gelanceerd. Na een reis van enkele jaren komt het ruimtevaartuig aan bij Jupiter.