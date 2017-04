Nederland is een fietsland en dat heeft veel voordelen. Britse onderzoekers beweren dat mensen die op de fiets naar hun werk gaan een kleinere kans hebben om op korte termijn kanker of een hartziekte te krijgen dan collega’s die dagelijks in de auto stappen.

De onderzoekers volgden 264.337 Britten voor een periode van vijf jaar. De deelnemers moesten vooraf een vragenlijst invullen. De jaren daarna hielden wetenschappers in de gaten wie er kanker, een hartaanval of een andere ziekte kreeg.

Wat opvalt is dat wie op de fiets naar zijn werk gaat in de vijf jaar daarna een 45% kleinere kans heeft op kanker en een 46% kleinere kans heeft op een hartziekte in vergelijking met iemand die bijvoorbeeld in een auto naar het werk gaat. Fietsers hebben een 41% kleinere kans om voortijdig te sterven.

Ook wandelen naar het werk is gezond. Wie dagelijks naar het werk wandelt heeft in de komende vijf jaar een 27% kleinere kans op een hart-en-vaatziekte en een 36% kans om aan een hart-en-vaatziekte te sterven. Opvallend genoeg hebben de wandelaars geen kleinere kans op kanker, zoals de fietsers.

Ongezond achter het stuur Autorijden: we doen het (bijna) allemaal, (bijna) elke dag. Dat het slecht is voor het milieu weten we. Maar wat doet het eigenlijk met jouw lijf en brein?

Oudere fietsers

Een kleine kanttekening is dat de gemiddelde leeftijd van de 264.377 Britse deelnemers 52 jaar was. De onderzoekers volgden namelijk alleen mensen in de categorie veertig tot 69 jaar. De resultaten van het onderzoek gelden dus mogelijk niet voor twintigers en dertigers die fietsend naar hun werk gaan.

Fietsen stimuleren

“Als er inderdaad sprake is van een causaal verband, dan moet fietsen naar het werk gestimuleerd worden”, vindt onderzoeker Dr Jason Gill. “Er moeten meer fietspaden aangelegd worden en het moet makkelijker worden om een fiets te huren.” Gill wijst hiermee voornamelijk naar zijn eigen land: Groot-Brittannie. Hier zijn momenteel veel minder voorzieningen voor fietsers dan in Nederland. Zo liggen er in Nederland vrijwel overal fietspaden en is de OV-fiets inmiddels ook een veelgebruikt vervoersmiddel. Vorig jaar zijn er 2,4 miljoen ritten gemaakt met de OV-fiets.

Verschil tussen wandelaars en fietsers

De onderzoekers hebben wel vermoedens waarom fietsen naar het werk gezonder is dan wandelen. Wandelaars leggen kortere afstanden af dan fietsers. Een Britse werknemer wandelt gemiddeld tien kilometer per week naar zijn werk, terwijl een Britse fietser wekelijks bijna de vijftig kilometer aantikt. Daarnaast is fietsen intensiever dan lopen. Tenslotte waren de fietsers die deelnamen aan het onderzoek fitter dan de wandelaars, wat ook het verschil tussen de twee groepen (deels) verklaart.