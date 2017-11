Deze discussie op Twitter móet je zien! *pakt de popcorn erbij*

Het begon allemaal met een heel onschuldige vraag van Elon Musk. Je weet wel, die miljardair die regelmatig raketten de lucht in slingert, droomt van een bemande missie naar Mars en de mensheid om wil toveren tot een multiplanetaire soort. Hij vroeg zich op Twitter hardop af: “Waarom is er geen Flat Mars Society?”

Why is there no Flat Mars Society!?

Een hartstikke goeie vraag. Want er is wél een Flat Earth Society. En wie denkt dat deze bestaat uit anderhalve man en een paardenkop, heeft het mis. Het schijnt een bloeiende organisatie te zijn met leden wereldwijd – die er allemaal van overtuigd zijn dat de aarde plat is en onlangs zelfs bijeenkwamen voor een heuse Flat Earth International Conference.

Maar…hoe dan?

Hoe kan iemand anno 2017 nog geloven dat de aarde plat is? We hebben toch talloze foto’s – gemaakt vanaf de maan, vanuit het ISS en door ruimtesondes op nog grotere afstand van de aarde – die het tegendeel bewijzen? Zeker. Maar die zijn gemaakt door omgekochte astronauten of later bewerkt door vakkundige photoshoppers bij NASA, aldus de Flat Earth Society.

Reactie

Terug naar Musk. Want die vroeg zich af waarom er geen Flat Mars Society bestaat. En daar kwam een briljant antwoord op van de Flat Earth Society (zie hieronder): “In tegenstelling tot de aarde hebben we van Mars wel gezien dat deze rond is.”

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.

We hope you have a fantastic day!

— Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 28 november 2017