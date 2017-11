Gooi dus die ballen maar in het vet!

Het is wat minder gezond voor onszelf, maar om de aarde af te koelen zou de frituurpan vaker aan mogen. Zo blijkt dat bakvetten die vrijkomen bij het frituren kunnen bijdragen aan het ontstaan van wolken. En deze wolken zorgen voor de afkoeling van onze planeet.

Vetzuurmoleculen

De resultaten, die werden gepubliceerd in Nature Communications, klinken veelbelovend. Het is voor het eerst dat aangetoond wordt dat vetzuurmoleculen – die tijdens het frituren worden uitgestoten – spontaan complexe 3D-structuren kunnen vormen in de aerosolen in de atmosfeer. “Deze complexe structuren worden ook gevormd bij vergelijkbare vetzuurmoleculen, zoals bij zeep in water,” legt Dr. Adam Squires uit. “Het idee dat dit wellicht ook boven onze hoofden gebeurt, is best opwindend. Het roept vragen op wat bakvetten eigenlijk voor invloed hebben op onze aarde.”

Nieuw

Dat een vetzuurmolecuul om een aerosol in de atmosfeer gaat zitten, wisten we al. Maar wat gebeurt er met die moleculen ín een aerosol? Over die vraag legden de wetenschappers een ei. “We hebben aangetoond dat er een scala aan complexe en geordende patronen en structuren ontstaan,” zegt onderzoeker Dr. Christian Pfrang. “Waarschijnlijk kan een aerosol door deze structuren meer water opnemen uit de atmosfeer.” Daarnaast hebben de onderzoekers aangetoond dat het met vetzuur omringde aerosoldeeltje beter bestand is tegen chemische omvorming door ozon. Hierdoor houdt het deeltje langer stand dan normaal. En dit draagt op zijn beurt weer bij aan het ontstaan van wolken.

“Het is op dit moment nog lastig te zeggen wat de volledige impact is van de complexe 3D-structuren,” aldus Pfrang. Het team hoopt dat de onderzoeksresultaten andere onderzoekers zal aanmoedigen om de vorming van de complexe 3D-structuren in een aerosol nog verder uit te pluizen.