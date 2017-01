Nieuw onderzoek toont aan dat insecten – met name in noordelijk gelegen gebieden – door klimaatverandering meer moeite hebben met voortplanten.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Journal of Evolutionary Biology. Ze baseren zich op een onderzoek onder fruitvliegen, maar vermoeden dat de resultaten ook voor andere insecten gelden.

Milde opwarming

Uit het onderzoek blijkt dat fruitvliegjes die op jonge leeftijd bloot worden gesteld aan iets hogere temperaturen dan normaal een kleinere kans hebben om op latere leeftijd nageslacht op de wereld te zetten. “We wisten reeds dat insecten het effect van klimaatverandering voelen, maar nu weten we dat ze het al bij veel lagere temperaturen voelen,” stelt onderzoeker Rhonda Snook. “Ons onderzoek is uniek, omdat we de insecten slechts blootstelden aan milde opwarming, maar ook nagingen welke impact dit op lange termijn op de insecten had. De resultaten laten zien dat zelfs kleine temperatuurstijgingen kunnen leiden tot krimpende populaties.” Want de insecten gaan weliswaar niet dood door de warmte, maar brengen wel minder jongen voort.

Zweden versus Spanje

Maar: hogere temperaturen hebben niet overal hetzelfde negatieve effect op het voortplantingssucces van fruitvliegen. Zo zijn fruitvliegen die geëvolueerd zijn in landen op lage breedte – bijvoorbeeld Spanje – beter bestand tegen iets hogere temperaturen dan insecten die op hoge breedte – bijvoorbeeld in Zweden – zijn geëvolueerd. Het suggereert volgens de onderzoekers dat insecten in landen op hogere breedtes met het oog op klimaatverandering kwetsbaarder zijn dan de insecten op lagere breedtes.

Grote vraag is nu waarom insecten in Spanje beter om kunnen gaan met een beetje extra warmte dan de insecten in Zweden. Dat willen de onderzoekers nu gaan achterhalen. “Het identificeren van genen die verband houden met een toename of afname in de voortplanting is iets wat heel nuttig kan zijn. Niet alleen als we willen begrijpen hoe insecten met klimaatverandering omgaan, maar ook vanuit het perspectief van ongediertebestrijding.”