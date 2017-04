Amerikaanse onderzoekers beweren dat zij een vloeistof met een negatieve massa hebben gemaakt in een laboratorium. Wanneer je een object met een negatieve massa een duwtje geeft, beweegt het niet in deze richting, maar juist de andere kant op.

Alles wat we kennen heeft een positieve massa. Zo weegt een mens gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig kilo. In theorie is het aannemelijk dat een object ook een negatieve massa kan hebben. In dat geval weegt een object met een negatieve massa bijvoorbeeld min twee kilo.

Wetenschappers van de staatsuniversiteit van Washington schrijven in het wetenschappelijke vakblad Physical Review Letters dat zij mogelijk negatieve massa hebben gecreëerd. In een laboratorium koelden zij rubidiumatomen tot bijna absolute nulpunt. Op dat moment gingen de atomen over in een Bose-Einsteincondensaat. In deze toestand overlappen de materiegolven (De Broglie-golven) van de deeltjes zodanig, dat ze niet meer van elkaar onderscheiden kunnen worden en er dus één grote materiegolf waarneembaar is. Dit wordt gezien als de vijfde aggregatietoestand naast vast, vloeibaar, gas en plasma. Deeltjes bewegen zich heel langzaam en en vormen een zogenoemd superatoom.

Om dit te realiseren, werden rubidiumatomen gekoeld met lasers. Tevens werden ze in een compacte ruimte opgesloten. Dit kun je vergelijken met soep in een kom. In deze door lasers gecreëerde ‘kom’ had het rubidium nog een normale, positieve massa. Zouden onderzoekers de kom breken, dan zou het rubidium deze kom snel verlaten. De wetenschappers maakten gebruik van een tweede groep lasers om de atomen heen en weer te schudden en tevens de rotatie van de atomen te veranderen. Toen onderzoekers vervolgens de kom braken, gedroeg het rubidium zich alsof het een negatieve massa had. De atomen bewogen dus de andere kant op. “Het leek wel alsof rubidium een soort onzichtbare muur raakte”, zegt professor Michael Forbes van de universiteit van Washington.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat het echt om negatieve massa gaat. Eerst moeten andere onderzoekers zich hierover buigen. Toch is dit spannende natuurkunde, waardoor we in de toekomst mogelijk meer leren over massa in het heelal.