Een kunstenaar in dienst van ESA heeft zijn verbeelding de vrije loop gelaten en een stiltecentrum voor op de maan ontworpen.

Het is een koepelvormig gebouw geworden op de zuidpool van onze natuurlijke satelliet. En het gebouw staat op een indrukwekkende plek: de vrijwel continu in zonlicht badende rand van de 4,2 kilometer grote Shackleton-krater.

Advanced Concepts

Het ontwerp is van de hand van Jorge Mañes Rubio. Hij maakt deel uit van ESA’s Advanced Concepts Team. “Ik heb allerlei discussies met mijn ACT-collega’s,” vertelt Mañes Rubio. “Zo speculeren we onder meer over de behoeften van toekomstige maankolonisten. Wat voor sociale interacties gaan zij aan? Welke culturele activiteiten en rituelen zullen zij hebben?” Leopold Summerer, eveneens verbonden aan ACT, voegt toe: “Deze discussies zijn heel waardevol en stimulerend, omdat ze ons allerlei aspecten van de verkenning van de ruimte laten overwegen waar wetenschappers en engineers vaak geen rekening mee houden.”

Nieuwe start

De discussies leidden uiteindelijk tot het idee van een stiltecentrum dat Mañes Rubio nu verder heeft uitgewerkt. Het is een uniek concept. Er zijn wel eerder gebouwen voor op de maan ontworpen, maar deze waren altijd functioneel van aard en boden ruimte om te leven, werken of onderzoek te doen. Dit gebouw – dat Mañes Rubio Moon Temple heeft genoemd – is anders. Het is een plek waar mensen zich terug kunnen trekken om na te denken. Volgens Mañes Rubio is het daarnaast een symbool van eenheid. “Nederzettingen op de maan zijn de perfecte kans voor een nieuwe start op een plek waar geen sociale conventies zijn, geen naties en geen religie, op een plek waar al deze concepten vanaf nul bedacht moeten worden (…) Dus deze tempel is een mythisch en universeel gebouw dat mensen in deze nieuwe omgeving hopelijk op een nieuwe manier bij elkaar brengt.”

Of het stiltecentrum er daadwerkelijk komt? Waarschijnlijk zal de prioriteit in beginsel bij functionele gebouwen liggen. De kans is echter aanwezig dat deze verrijzen op de plek waar Mañes Rubio ook deze Moon Tempel heeft getekend: de zuidpool van de maan. Permanent in de schaduw gelegen kraters op de polen van de maan kunnen namelijk een bron van water(ijs) zijn.