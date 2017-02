Lange bergketens, witte laaglanden en grote kraters: er is genoeg te zien op het oppervlak van dwergplaneet Pluto. Al deze gebieden krijgen binnenkort een naam.

De Internationale Astronomische Unie is de instelling die gaat over namen voor planetoïden, planeten, sterren en sterrenstelsels. Ook bepaalt de IAU hoe bepaalde kraters en bergen op planeten en manen heten. In samenwerking met het New Horizons-team heeft de IAU thema’s gekozen voor Pluto en zijn grootste maan Charon. De namen voor kraters, laaglanden en bergen moeten binnen deze thema’s vallen.

Pluto

Thema’s voor Pluto zijn o.a. goden, godinnen en andere mythologische wezens uit de onderwereld of namen voor de onderwereld. Plekken op Pluto mogen vernoemd worden naar helden of andere verkenners van de onderwereld, wetenschappers of ingenieurs die geassocieerd zijn met Pluto en de Kuipergordel, baanbrekende ruimtemissies (denk aan Pioneer en Voyager) en ontdekkingsreizigers op aarde die grenzen overschreden (denk aan: Columbus of de eerste mens in de ruimte).

Ook Charon heeft een aantal thema’s gekregen. Plekken op de grootste maan van Charon moeten vernoemd worden naar fictieve en mythologische ruimteschepen, reizigers en verkenners. Dat zou betekenen dat een krater op Charon bijvoorbeeld genoemd kan worden naar de Enterprise of Dr. Spock.

Kleinere manen

De thema’s voor kleinere manen zijn ongewijzigd. Gebieden op Styx worden vernoemd naar riviergoden, op Nix draait het om goden van de nacht en plaatsen op Kerberos (een driekoppige hellehond) moeten vernoemd zijn naar honden uit de literatuur, mythologie en geschiedenis. Dan blijft er nog één maan over: Hydra. De inspiratie voor namen van oppervlaktekenmerken op deze maan komt van legendarische slangen en draken.

Prachtige thema’s

Het New Horizons-team zal nu voorstellen doen voor namen van gebieden op Pluto en zijn manen. “Ik ben blij dat de samenwerking van het New Horizons-team en de Internationale Astronomische Unie heeft geleid tot prachtige, inspirerende thema’s voor oppervlaktekenmerken op Pluto en zijn manen”, reageert hoofdonderzoeker Alan Stern van het New Horizons-project. “We kijk uit naar de volgende stappen: het kiezen en indienen van namen voor de plekken.”