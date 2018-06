Eén van de laatste restjes ervan dobbert richting de evenaar: een plek waar ijs slecht gedijt.

De Ross-ijsplaat op Antarctica raakte in maart 2000 een recordbrekend groot stuk ijs kwijt: nog nooit hadden satellieten zo’n groot stuk ijs van Antarctica los zien komen. Het gaat om een ijsberg die een oppervlak van ongeveer 11.000 vierkante kilometer besloeg. In de jaren die volgden, is de ijsberg – die als B-15 wordt aangeduid – in verschillende stukken uiteengevallen. En anno 2018 zijn er nog maar vier brokstukken over die zodanig groot zijn dat ze gemonitord kunnen en moeten worden. Het gaat dan om ijsbergen met een minimale oppervlakte van zo’n 68 vierkante kilometer.

B-15Z

En één van die laatste restjes van de machtige B-15 – B-15Z genoemd – dreigt nu het onderspit te delven. Dat blijkt uit foto’s die vanuit het internationale ruimtestation zijn gemaakt.

Op de foto zien we een ijsberg die zo’n achttien bij negen kilometer groot is. Daarmee is het nog een flinke jongen. Maar niet lang meer. Zo is op de beelden goed te zien dat de ijsberg al wat ijs is verloren. Bovendien zit er een enorme scheur in.

Locatie

Tel daar de locatie nog eens bij op en je weet dat deze ijsberg geen lang leven meer beschoren is. De ijsberg is zich – na een paar jaar langs de kust van Antarctica te hebben gedobberd – naar het noorden getogen en bevindt zich nu iets ten noorden van het eiland Zuid-Georgië. Van ijsbergen die zo ver richting het noorden trekken, is bekend dat ze doorgaans rap smelten. Vaak ontstaan op de ijsberg grote smeltwatermeren. Het water uit die meren sijpelt door het ijs en verzwakt de ijsberg.

Wanneer ook B-15Z verdwenen is, zijn er nog maar drie brokstukken over van wat ooit de grootste afgekalfde ijsmassa ooit was. En daarmee lijkt het einde van deze machtige ijsberg – bijna 20 jaar nadat deze ontstond – echt nabij.