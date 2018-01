In de 347(!) kilometer lange grot zijn onder meer sporen van de Maya’s ontdekt.

Een paar dagen geleden was een grottensysteem ten zuiden van Tulum (Ox Bel Ha) met een lengte van 270 kilometer nog de langste onderwatergrot ter wereld. De grot werd op de voet gevolgd door een grottensysteem ten noordoosten van Tulum (Sac Actun) dat zo’n 263 kilometer lang was. Plek drie en vier werden ingenomen door de systemen Kook Baal (93 kilometer lang) en Dos Ojos (83 kilometer).

De langste onderwatergrot

Wetenschappers hebben nu – na uitgebreide verkenning van de grotten – een verbinding ontdekt tussen Dos Ojos en Sac Actun. En daarmee vormen zij samen nu de langste onderwatergrot ter wereld. Samen hebben ze een lengte van 347 kilometer.

Wanneer een korte en lange grot met elkaar in verbinding staan, verdwijnt de naam van de kortste grot. De grotten van Dos Ojos worden dus voortaan ook aangeduid met de naam Sac Actun.

En de langste onderwatergrot ter wereld kan op korte termijn nog wel eens een stuk langer blijken te zijn. De onderzoekers hebben namelijk ten noorden van Sac Actun een compleet nieuwe grot ontdekt die zo’n 18 kilometer lang is en tot wel 20 meter diep. Vermoed wordt dat deze grot ook in verbinding staat met Sac Actun. Toekomstige expedities naar de grotten moeten dat echter nog bewijzen.

Onderzoek

Al meer dan twintig jaar verkennen onderzoekers de onderwatergrotten in Mexico. Ze hebben er een hoop werk aan, want alleen in Quintana Roo – de Mexicaanse staat waarin Sac Actun zich bevindt – zijn al zo’n 358 grotsystemen te vinden die allemaal onder water staan en samen meer dan 1400 kilometer lang zijn.

Maar wetenschappers hebben goede redenen om deze systemen in kaart te brengen. In de ondergrondse passages heeft de tijd stilgestaan en kunnen dus interessante archeologische vondsten worden gedaan. Zo zijn in de grotten die de onderzoekers onlangs hebben verkend onder meer sporen van de Maya’s teruggevonden. Ook kunnen in de grotten resten worden gevonden van reeds uitgestorven flora en fauna. Bovendien is het onderzoek naar de biodiversiteit in deze grotten bijzonder fascinerend.