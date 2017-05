Koud water verwijdert net zoveel bacteriën als warm water.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Journal of Food Protection. Ze pleiten er op basis van hun onderzoek voor om de handen vaker met koud of lauwwarm water in plaats van zeer warm water te wassen. Zo kan een hoop energie bespaard worden.

Experiment

De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten. Ze verzamelden 21 proefpersonen en brachten grote hoeveelheden onschadelijke bacteriën op de handen van deze proefpersonen aan. Vervolgens wasten de proefpersonen hun handen. De ene keer gebruikten ze daarvoor water dat 15 graden Celsius was. De andere keren werd water van 26 of 38 graden Celsius gebruikt. Ook werd er geëxperimenteerd met verschillende hoeveelheden zeep: 0,5 of 1 of 2 milliliter zeep.

Tien seconden

Uit het onderzoek blijkt dat het koude water ongeveer net zoveel bacteriën van de handen verwijderde als het warme water. Ook hoef je daarvoor niet heel lang je handen te wassen. “Zelfs als je slechts gedurende tien seconden je handen wast, worden er al significant veel bacteriën van de handen verwijderd,” vertelt onderzoeker Donald Schaffner. Het onderzoek suggereert dat het niet veel uitmaakt of je nu 0,5, 1 of 2 milliliter zeep gebruikt. Maar onderzoekers willen graag nog nader onderzoeken wat de optimale hoeveelheid zeep precies is.

Schaffner pleit er zeker niet voor om voortaan je handen met heel koud water te wassen. Maar in veel gevallen mag het water dat je gebruikt om je handen te wassen, wel wat kouder. “Mensen moeten zich comfortabel voelen wanneer ze hun handen wassen, maar als het gaat om effectiviteit laat dit onderzoek zien dat de temperatuur van het water dat je gebruikt er niet toe doet.”