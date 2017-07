De Kanaänieten leven vandaag de dag nog steeds voort in Libanezen. Dit blijkt uit DNA-onderzoek van vijf 4.000 jaar oude Kanaänieten.

Het genoom van deze Kanaänieten is vergeleken met het DNA van 99 hedendaagse Libanezen. Meer dan negentig procent van het DNA van Libanezen is afkomstig van Kanaänieten, zo staat in een paper in het wetenschappelijke vakblad American Journal of Human Genetics.

Er is weinig bekend over de Kanaänieten. Volgens schriftelijke bronnen is het volk vernietigd door oorlogsgeweld. Toch wisten Kanaänieten de verwoestingen van de Zeevolken in steden als Sidon, Aradus en Ugarit te overleven. Later werden de Kanaänieten onder de Feniciërs geschaard.

Bijbel

In de Bijbel – specifiek het boek Deuteronomium – is te lezen dat God opdracht geeft om alle Kanaänieten te vermoorden. De Kanaänieten werden gezien als illegale bewoners van het land van de nakomelingen van Abraham. In het Bijbelverhaal worden sommige Kanaänieten gespaard, zoals de prostituee Rachab en haar familieleden.

Genetische continuïteit

“Voor het eerst is er genetisch bewijs dat er sprake is van continuïteit in de regio: van de Kanaänieten in de Bronstijd tot hedendaagse Libanezen”, zegt medeauteur Dr Claude Doumet-Serhal. “Samenwerking tussen archeologen en genetici verrijkt beide vakgebieden, waardoor veel vragen worden beantwoord.”