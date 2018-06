De president wil een militaire ruimtemacht opzetten.

Donald Trump flirtte eerder dit jaar al met het idee, maar dat kreeg gisteren tijdens een speech voor de National Space Council handen en voeten. De president gaf generaal Joseph Dunford – Chairman of the Joint Chiefs – opdracht om een militaire ruimtemacht te creëren.

Ruimtemacht

In zijn speech benadrukte Trump dat Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte niet alleen onderdeel is van de Amerikaanse identiteit – hij noemt de VS “de grootste ruimtevarende natie” – maar ook van cruciaal belang is voor de krijgsmacht. “Als we Amerika willen verdedigen, is het niet genoeg om in de ruimte aanwezig te zijn, we moeten domineren in de ruimte. En dat is zo belangrijk dat ik het Ministerie van Defensie en het Pentagon hierbij opdracht geef om de processen in gang te zetten die nodig zijn om een ruimtemacht op te zetten.”

Gaat het echt gebeuren?

Het zijn stevige plannen. Maar of ze werkelijkheid worden? Dat is twijfelachtig. Het opzetten van een compleet nieuw onderdeel van de krijgsmacht heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde. Allereerst moet ook het Congres zich erachter scharen en geld vrijmaken voor het opzetten van de militaire ruimtemacht. En de vraag is of dat gaat gebeuren. De angst is namelijk dat het opzetten van zo’n ruimtemacht ten koste gaat van andere belangrijke (lopende) militaire missies. Bovendien wordt er op dit moment gepoogd om de overhead van de krijgsmacht terug te dringen. Het opzetten van een compleet nieuw onderdeel van de krijgsmacht past niet echt in dat plaatje.

Space Treaty

Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre een militaire aanwezigheid in de ruimte toegestaan is. De VS heeft – net als talloze andere landen wereldwijd – het Space Treaty ondertekend. En daarin staat dat andere hemellichamen alleen voor vreedzame doeleinden mogen worden gebruikt. Er mogen dus geen militaire bases worden geplaatst, wapens worden getest, etc. Ook is het verboden om kernwapens in een baan rond de aarde of andere hemellichamen te plaatsen.

Al met al zijn er dus nogal wat haken en ogen als het gaat om de plannen van Trump. De militarisering van de ruimte lijkt dan ook nog wel even op zich te laten wachten. Toch is er genoeg reden om landen met dit soort wensen in de gaten te houden. Want in één ding heeft Trump wel gelijk: de ruimte wordt steeds belangrijker voor de krijgsmacht. Satellieten worden ingezet voor communicatie, navigatie en observatie/spionage. Langzaam maar zeker kunnen krijgsmachten zonder een aanwezigheid in de ruimte eigenlijk niet meer functioneren of in ieder geval andere landen niet langer bijbenen. In zekere zin zou je dan ook kunnen zeggen dat de militarisering van de ruimte al begonnen is. En naarmate de ruimte belangrijker wordt voor militaire doeleinden, wordt een land ook kwetsbaarder wanneer het zich in de ruimte niet kan beschermen en verdedigen. Een wapenwedloop in de ruimte lijkt – hoe angstaanjagend het ook is – niet heel vergezocht. Zeker niet nu steeds meer landen hun plekje in de ruimte opeisen en de belangen die deze landen bij een aanwezigheid in de ruimte hebben, groeien. Of Trump uiteindelijk degene is die de wapenwedloop op gang brengt en andere landen min of meer dwingt om ook een militaire ruimtemacht te ontwikkelen? Dat is nog maar zeer de vraag. De tijd zal het leren.