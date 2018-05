Het verbetert de vruchtbaarheid én leidt tot gezondere baby’s.

Dat blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken. In de studies werd gekeken welk effect het sluiten van acht op kolen of olie gestookte energiecentrales in Californië had op het aantal (vroeg)geboortes in de nabije omgeving. De energiecentrales in kwestie werden tussen 2001 en 2011 gesloten. En de onderzoekers vergeleken het aantal (vroeg)geboortes in het eerste jaar na de sluiting van elke energiecentrale met het aantal (vroeg)geboortes in een jaar waar de energiecentrale nog volledig operationeel was (zo’n twee jaar voor de energiecentrale dicht ging). Ook bestudeerden ze het aantal (vroeg)geboortes in de nabijheid van acht energiecentrales die niet waren gesloten.

Daling

Het onderzoek toont aan dat het percentage vroeggeboortes – dat wil zeggen: het percentage baby’s dat voor 37 weken zwangerschap is geboren – na sluiting van de vieze energiecentrales afnam van zo’n 7 na 5,1%. Onder niet-Spaanse Afrikaans-Amerikanen en Aziatische vrouwen was de daling nog groter: van 14,4 naar 11,3 procent. Het aantal vroeggeboortes in de omgeving van energiecentrales die niet sloten, veranderde niet. Het onderschrijft het idee dat de afname in vroeggeboortes te herleiden is naar de sluiting van de energiecentrales en dus een verbetering in de luchtkwaliteit.

Extreme vroeggeboorte De sluiting van energiecentrales bleek geen effect te hebben op het percentage baby’s dat vóór een vrouw 32 weken zwanger is, ter wereld komt. Het suggereert dat deze extreme vroeggeboortes het resultaat zijn van genetische of omgevingsfactoren die ernstiger zijn dan de door energiecentrales veroorzaakte luchtvervuiling.

Dichtbij

Dat idee wordt verder onderschreven door het feit dat het aantal vroeggeboortes het sterkst afnam in een straal van vijf kilometer rond de energiecentrales. Naarmate de afstand tot de energiecentrale toenam, nam het effect dat de sluiting van de energiecentrale op het percentage vroeggeboortes lijkt te hebben, af.

Eerder onderzoek

De waargenomen afname in vroeggeboortes – van maar liefst 20 tot 25% – is groter dan verwacht, maar in lijn met eerdere studies. Eerder onderzoek toonde namelijk al aan dat er een verband is tussen geboorteproblemen en de luchtkwaliteit rond energiecentrales.

Vruchtbaarheid

In een tweede onderzoek – dat eerder deze maand is verschenen – schrijven onderzoekers verder dat de sluiting van energiecentrales van Californië ook van invloed is op de vruchtbaarheid van mensen. Zo namen het aantal levend ter wereld gekomen baby’s per 1000 vrouwen toe nadat de energiecentrales dicht waren gegaan.

Het onderzoek onthult dat het sluiten van energiecentrales op korte termijn al positieve effecten heeft op de gezondheid. “De meeste mensen kijken naar luchtvervuiling en de negatieve gezondheidseffecten die het heeft, maar dit is de keerzijde,” stelt onderzoeker Joan Casey. “Wij zeiden: laten we zien wat er gebeurt als de luchtvervuiling in een gemeenschap afneemt en of we verbeteringen in de gezondheid zien.”