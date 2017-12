Dankzij Juno weten we nu eindelijk tot hoe diep de Grote Rode Vlek in de atmosfeer van Jupiter reikt.

De Grote Rode Vlek is een eeuwigdurende storm op Jupiter en wordt al sinds 1830 in de gaten gehouden door (amateur-)astronomen. We leren – mede dankzij Juno – steeds meer over deze roodkleurige storm. Zo is alleen het topje van de storm rood, verwarmt de Grote Rode Vlek de atmosfeer van Jupiter en is de storm aan het krimpen.

Nu zijn wetenschappers er ook achter gekomen hoe diep de Grote Rode Vlek reikt. De onderkant van de anticycloon ligt op zo’n 300 kilometer diepte in de atmosfeer van de gasplaneet. “Daarnaast laat Juno zien dat de storm net zo breed is als 1,5 aardes naast elkaar”, zegt hoofdonderzoeker Scott Bolton van het Southwest Research Institute in San Antonio.



Neem een duik in de Grote Rode Vlek.

Bewegende wolken Bekijk hier hoe de wolken binnen de Grote Rode Vlek bewegen. Dit is een simulatie.

“Dit betekent dat de Grote Rode Vlek 50 tot 100 keer dieper is dan oceanen op aarde”, zegt professor Andy Ingersoll van Caltech. Stel, je zou naar de bodem van de Grote Rode Vlek zwemmen, dan neemt de temperatuur toe. “Dit warmteverschil veroorzaakt heftige windstormen, die we in de top van de atmosfeer zien.”

De wetenschappers hebben Juno’s Microwave Radiometer gebruikt om de Grote Rode Vlek in kaart te brengen. “Dankzij dit instrument kunnen we onder de wolkentoppen van Jupiter kijken”, legt onderzoeker Michael Janssen van NASA’s Jet Propulsion Laboratory uit. “Zo weten we nu waarom de Grote Rode Vlek zo fantastisch is.”