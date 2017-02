In 2012 werd er in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda aan alle Nederlanders een interessante vraag gesteld: ‘Welke vraag heb jij altijd al eens aan ‘de wetenschap’ willen stellen?’ Nou, dat hebben de vragenstellers geweten. Er kwamen namelijk meer dan 12.000 prangende vragen terug. De mooiste, interessantste, leukste, belangrijkste en fascinerendste vragen zijn nu – samen met het beste antwoord dat de wetenschap daar op dit moment op kan geven – gebundeld in het vandaag verschenen boek ‘Hoe zwaar is licht?‘

Het is een boek geworden dat eigenlijk in de boekenkast van elke nieuwsgierige geest thuishoort. In het boek vind je antwoorden op vragen als ‘Kan een kernexplosie onze aarde uit haar baan halen?’, ‘Wordt een beschaving altijd beter?’, ‘Zou je uit bliksem energie kunnen halen?’, ‘Wat komt er na de democratie’, ‘Hoe definieer je kwaliteit van leven?’, ‘Waar komt het toenemende geweld tegen ambulancepersoneel en treinconducteurs vandaan?’ en ‘Hoeveel mensen kan de wereld aan?’

Elke vraag wordt beantwoord door een Nederlandse onderzoeker die toonaangevend is in het bijbehorende vakgebied. Deze onderzoekers slagen er prima in om zelfs lastige onderwerpen op een begrijpelijke manier te benaderen en uit de doeken te doen. Het maakt ‘Hoe zwaar is licht?’ tot een prettig leesbaar boek dat vragen beantwoordt, maar hier en daar ook nieuwe vragen oproept. Want veel van deze fascinerende onderwerpen mogen zich verheugen in de aandacht van de wetenschap en doorgronden we dus nog altijd niet helemaal of zelfs helemaal niet (het verklaart waarschijnlijk waarom juist die kwesties zo fascinerend zijn).

Hoe zwaar is licht? getuigt van een enorme Nederlandse nieuwsgierigheid en bevredigt die tegelijkertijd volkomen. En daarmee is het boek het ritje naar de boekhandel – zelfs op deze stormachtige dinsdag – meer dan waard.