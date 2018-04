Onduidelijk is nog hoe dat precies komt.

Nieuw onderzoek suggereert dat patiënten met astma en hooikoorts een verhoogde kans hebben op psychiatrische problemen, zoals angststoornissen en depressie. Dat meldt het blad Frontiers in Psychiatry.

Taiwan

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van gegevens uit een Taiwanees bevolkingsonderzoek. Het onderzoek besloeg een periode van vijftien jaar. De dataset telde meer dan 46.000 mensen met allergieën en bijna 140.000 mensen zonder. Over een periode van vijftien jaar bleek 10,8 procent van de mensen met een allergie een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. In diezelfde periode ontwikkelde slechts 6,7 procent van de mensen zonder allergie een psychiatrische stoornis. Het betekent dat mensen met een allergie een 1,6 keer grotere kans hadden om een psychiatrische aandoening te ontwikkelen dan mensen zonder allergie.

Medicatie

Toen de onderzoekers nog wat verder op de data inzoomden, ontdekten ze dat mensen met constitutioneel eczeem – ook een vorm van allergie – een kleinere kans hadden op een psychiatrische stoornis, terwijl degenen met astma en hooikoorts een grotere kans hadden. Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat het gebruik van bepaalde astma-medicatie samenhing met een kleinere kans op psychiatrische stoornissen.

Verband

Grote vraag is natuurlijk waarom astma en hooikoorts samen lijkt te gaan met een verhoogde kans op psychiatrische stoornissen. Daar hebben de onderzoekers geen onderzoek naar gedaan, maar ze hebben er wel ideeën over. Recente studies suggereren dat er een verband is tussen ontstekingen en psychiatrische stoornissen, zoals depressie en angststoornissen. Aangezien allergieën ook een ontstekingsreactie oproepen, is het mogelijk dat deze bijdragen aan het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Het kan echter ook andersom zijn, waarbij de stress die een psychiatrische aandoening met zich meebrengt, bijdraagt aan fysieke symptomen, zoals astma.

Hoe psychiatrische stoornissen en allergieën precies met elkaar in verband staan, is dus nog onduidelijk. Maar we weten wel dat er een verband tussen die twee is. En dat is al waardevolle informatie, aldus onderzoeker Nian-Sheng Tzeng. “We zouden artsen die zorg dragen voor patiënten met allergieën willen laten weten dat de patiënten een grotere kans hebben op psychiatrische stoornissen. Het in de gaten houden van hun emotionele toestand en mentale gezondheid kan helpen om latere psychiatrische problemen te voorkomen.”

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers een verband hebben gevonden tussen allergieën en psychiatrische stoornissen of emotionele problemen. Zo bleek uit Deens onderzoek dat kinderen met allergieën meer emotionele- en gedragsproblemen hebben. Tegelijkertijd zijn er ook weer onderzoeken die dat ontkrachten. Zo is er bijvoorbeeld een Taiwanese studie die suggereert dat hooikoorts minder vaak voorkomt onder mensen met schizofrenie. Dit nieuwe onderzoek – waaraan in tegenstelling tot eerdere studies mensen van allerlei leeftijden aan deelnamen – geeft meer inzicht in het verband dat er is tussen eczeem, astma en hooikoorts en de algemene kans op psychiatrische stoornissen.