Hubble heeft een prachtige foto gemaakt van twee sterrenstelselsels, die in de toekomst met elkaar in botsing komen.

NGC 1512 is in dit geval Goliath. Het is een zogenoemd balkspiraalstelsel. Dit sterrenstelsel heeft spiraalarmen, zoals onze Melkweg, alleen komen die niet direct vanuit het centrum, maar vanuit een balk die door het centrum gaat. Het kleine sterrenstelsel NGC 1510 – in dit geval ‘David’ – is een dwergstelsel.

Het lijkt alsof NGC 1510 moeiteloos wordt verzwolgen door NGC 1512, maar schijn bedriegt. Het kleine dwergstelsel aan de rechterkant beïnvloedt de structuur van NGC 1512. Zo worden er meer sterren geboren in het grotere sterrenstelsel, omdat gas en stof door elkaar worden geschud. Dit is vooral goed te zien in het centrum van NGC 1512. Hier zie je een felblauwe ring met een diameter van 2400 lichtjaar. Dit is een broedplaats van veel jonge sterren.

Daarnaast heeft NGC 1512 verstrekkende armen, die niet zichtbaar zijn op de foto. Deze galactische vertakkingen worden sterk beïnvloed door de zwaartekracht van NGC 1510.

Toch heeft de wisselwerking tussen NGC 1512 en NGC 1510 een veel grotere invloed op het dwergstelsel. Hier vindt nog meer stervorming plaats dan in het balkspiraalstelsel. Dit veroorzaakt de blauwe gloed op de foto.

Het duurt nog wel even voordat het dwergstelsel volledig is opgenomen door NGC 1512. Het voorspel duurt al 400 miljoen jaar en het ziet er niet naar uit dat de twee sterrenstelsels binnenkort stoppen met hun galactische dans. Meer weten over interactie tussen sterrenstelsels? Lees het achtergrondartikel van Claude Doom over vuurwerk in de ruimte.