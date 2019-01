Op de foto zijn zo’n 40 miljard sterren te zien.

De Driehoeknevel bevindt zich op slechts drie miljoen lichtjaar van de Melkweg en is – onder gunstige omstandigheden – vanaf de aarde met het blote oog te zien. Het sterrenstelsel is het op twee na grootste sterrenstelsel in de Lokale Groep: een groep van sterrenstelsels waartoe ook onze Melkweg behoort. Tegelijkertijd is het het kleinste spiraalsterrenstelsel in de Lokale Groep: het is slechts 60.000 lichtjaar breed. Ter vergelijking: het Andromedastelsel meet zo’n 200.000 lichtjaar en onze Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar breed.

Ook bevat de Driehoeksnevel aanmerkelijk minder sterren dan de genoemde spiraalsterrenstelsels. Maar het sterrenstelsel – dat uit zo’n 40 miljard sterren is opgebouwd – is desalniettemin indrukwekkend. En datzelfde geldt voor de foto die Hubble er van heeft gemaakt. Op de zeer gedetailleerde foto zijn zo’n 10 tot 15 miljoen individuele sterren te ontwaren. Het kiekje bestaat uit 664 miljoen pixels en is opgebouwd uit 54 verschillende foto’s.

Er zijn wel enkele verschillen tussen deze Driehoeksnevel en die andere twee grote spiraalsterrenstelsels in de Lokale Groep (onze Melkweg en het Andromedastelsel). Zo heeft de Driehoeksnevel geen heldere centrale verdikking (ook wel bulge genoemd) Daarnaast mist het de ‘balk’ die de spiraalarmen van bijvoorbeeld de Melkweg aan het centrum lijkt te verbinden. Wat de Driehoeksnevel dan weer wel heeft, is een enorme hoeveelheid gas en stof waaruit in een vrij hoog tempo jonge sterren voortkomen.