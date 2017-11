Een single heeft een aanzienlijk grotere kans op dementie dan mensen die getrouwd zijn.

En ook weduwen en weduwnaren hebben een grotere kans op de hersenaandoening. Dat schrijven onderzoekers in het blad Journal of Neurology & Psychiatry. Ze baseren zich op data uit vijftien onderzoeken waaraan meer dan 800.000 mensen uit Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika deelnamen.

Iets kleinere kans

Uit een analyse van de data blijkt dat mensen die hun leven lang single waren in vergelijking met gehuwden een 42 procent grotere kans hadden om dementie te ontwikkelen. Kijken we alleen naar de data uit de meest recent uitgevoerde studies (na 1927) dan zien we dat singles een 24% grotere kans hebben op dementie dan gehuwden. Het suggereert dat de kans die een single in vergelijking met een gehuwde persoon op dementie heeft, dus kleiner aan het worden is, maar de onderzoekers weten niet precies hoe dat komt.

Weduwen

Weduwen en weduwnaren bleken een 20% grotere kans te hebben op dementie dan gehuwde mensen. Maar dat verband verzwakte enigszins wanneer er ook rekening werd gehouden met opleidingsniveau. De onderzoekers konden geen bewijs vinden dat mensen die gescheiden zijn een grotere kans hebben op dementie dan gehuwden. Maar dat kan ook te maken hebben met het relatief kleine aantal gescheiden mensen in de dataset, zo stellen ze.

De onderzoekers kunnen op basis van hun dataset alleen verbanden detecteren en geen overtuigende conclusies trekken over hoe deze verbanden te verklaren zijn. Maar ze hebben daar wel ideeën over. Mogelijk eten gehuwden gezonder, sporten zij meer en drinken en roken ze minder: stuk voor stuk factoren die geassocieerd worden met een lagere kans op dementie. Ook zijn koppels mogelijk meer sociaal geëngageerd, wat eveneens geassocieerd wordt met een beter gezondheid en kleinere kans op dementie.