Het mysterieuze zeereptiel lijkt eindelijk zijn geheimen prijs te geven.

De onderzoekers bestudeerden een 180 miljoen jaar oude ichthyosuaurus die in een mijn in Duitsland is teruggevonden. “Zowel de omtrek van het lichaam als de restanten van interne organen zijn duidelijk zichtbaar,” vertelt onderzoeker Johan Lindgren. “Wat opmerkelijk is is dat het fossiel zo goed bewaard gebleven is, dat het mogelijk is om individuele cellagen in de huid te bestuderen.”

Warmbloedig

En die cellagen vertellen een boeiend verhaal. Zo is materiaal gevonden dat sterk doet denken aan blubber: een isolerende vetlaag die we vandaag de dag alleen zien bij organismen die hun eigen lichaamstemperatuur kunnen regelen. “Dit is het eerste directe, chemische bewijs voor warmbloedigheid van de ichthyosaurus, omdat blubber een kenmerk is van warmbloedige dieren,” aldus onderzoeker Mary Schweitzer.

Camouflage

Ook blijkt uit het onderzoek dat de huid van de ichthyosaurus sterk leek op die van moderne walvissen. En de kleurstelling ervan komt weer overeen met die van veel levende zeedieren. Zo had de bovenzijde van deze ichthyosaurus een donkere kleur, terwijl de onderzijde een lichte kleur had. Deze kleuren zorgden ervoor dat roofdieren – ongeacht of ze de ichthyosaurus nu vanaf beneden of boven aanschouwden – minder goed konden zien.

“Ichthyosaurussen zijn heel interessant, omdat ze veel gemeen hebben met dolfijnen, maar niet nauw verwant zijn aan deze zeedieren,” aldus Schweitzer. “We weten ook niet veel over hun biologie. Ze hebben eigenschappen die overeenkomen met die van levende zeereptielen zoals zeeschildpadden, maar we weten dankzij fossiele vondsten dat ze levendbarend waren, wat weer geassocieerd wordt met warmbloedigheid. Deze studie onthult enkele van deze biologische mysteries.”