We zijn gewaarschuwd: dit is wat er gebeurt als een gebied twee graden opwarmt.

In het klimaatakkoord hebben landen met elkaar afgesproken ernaar te streven de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius te beperken. Toch zijn er gebieden in de wereld waar het kwik al met 2 graden of meer gestegen is. Eén daarvan is het tropische regenwoud in het noordoosten van Puerto Rico. En deze opwarming heeft grote gevolgen voor de omgeving.

Insecten

Sinds 1976 wordt er al onderzoek gedaan in het Luquillo regenwoud. En uit de bevindingen blijkt dat de insectenpopulatie drastisch is afgenomen. Zo zijn er tot wel zestig keer minder geleedpotigen – zoals insecten, duizendpoten en pissebedden – te vinden dan veertig jaar terug.

Opwarming

Tegelijkertijd vonden de onderzoekers er ook veel minder hagedissen en vogels. “Onze resultaten suggereren dat de impact van de opwarming in tropische bossen zelfs groter is dan verwacht,” stelt hoofdonderzoeker Brad Lister. “Als de insectenpopulatie instort, hebben ook de dieren die de insecten eten onvoldoende voedsel.” Hierdoor planten deze dieren zich minder gemakkelijk voort en worden ook hun overlevingskansen kleiner.

Na een grondige analyse van alle gegevens, moeten de onderzoekers concluderen dat klimaatopwarming de belangrijkste oorzaak is van de afname van geleedpotigen. Een angstvallig feit. Tropische bossen herbergen namelijk meer dan de helft van alle plant- en diersoorten op aarde. De bevindingen uit de studie hebben daardoor verstrekkende gevolgen voor de toekomstige stabiliteit en biodiversiteit in regenwouden.