Het eilandje werd in 2014 geboren en niemand had verwacht dat het er nu nog zou zijn. Maar jawel!

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai bestaat nog steeds! En waarschijnlijk gaat het zelfs nog jaren mee. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van NASA.

De geboorte van een eiland

Begin 2015 kon je op Scientias.nl lezen dat een onderzeese vulkaan in het Koninkrijk Tonga (te vinden in de Stille Oceaan) was uitgebarsten. En daarbij werd een hoop stoom, as en gesteente de lucht in geslingerd. Toen de rust in januari weerkeerde, onthulden satellieten dat de vulkaan tussen twee oudere eilanden in een gloednieuw eilandje had gecreëerd. Maar, zo schreven we begin 2015: “vaak zijn deze eilandjes (…) maar een kort leven beschoren. Zodra de vulkanische activiteit stopt, vallen de eilanden ten prooi aan de golven die ze stukje bij beetje vernietigen. Hoogstwaarschijnlijk valt ook het nieuwste eiland van Tonga dat lot ten deel.” Wat zaten wij er – net als talloze onderzoekers – naast. Want het is inmiddels bijna 2018 en Hunga Tonga-Hunga Ha-apai is er nog.

Onderzoek

Het eilandje waarvan aanvankelijk werd gedacht dat het binnen een paar maanden zou verdwijnen, is dus al twee jaar oud. Reden genoeg voor NASA om dit eiland – het eerste vulkanische eiland dat satellieten hebben zien ontstaan én standhouden- aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen en meer inzicht te krijgen in hoe vulkanische eilanden ontstaan en evolueren.

Satellietbeelden

Satellieten hebben het jonge eiland de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden. En de onderzoekers hebben die beelden nu gebruikt om 3D-kaartjes van het eiland te maken en te onderzoeken hoe de kustlijn en het volume dat zich boven de zeespiegel bevindt, zich ontwikkeld heeft. Op basis daarvan kunnen ze dan ook weer meer zeggen over de levensverwachting van het eiland.

De toekomst

Wat dat laatste betreft, zijn er twee scenario’s. In het eerste scenario erodeert het eiland vrij snel en zal het over zes tot zeven jaar nagenoeg verdwenen zijn (uiteindelijk blijft alleen een landbrug tussen de eilanden aan weerszijden over). Het tweede scenario gaat uit van een tragere erosie en suggereert dat het eilandje tot wel 30 jaar stand kan houden. Het zijn nogal uiteenlopende scenario’s. En dat heeft te maken met het feit dat onderzoekers niet goed weten hoe groot het volume van het eiland kort na de eruptie was (pas zo’n drie maanden na de eruptie verkregen we de eerste duidelijke satellietbeelden van het jonge eiland). Wat ook niet helpt, is dat het eiland in zijn korte leven al verschillende erosiesnelheden heeft gekend. Zo was er in de eerste zes maanden sprake van een snelle erosie, die later weer vertraagde.

Want het leven van dit eilandje ging niet over rozen. Zeker de eerste maanden niet. In eerste instantie was het eilandje ovaalvormig en zat het vast aan het eiland ten westen ervan. Maar in april 2015 veranderde het radicaal van vorm (zie ook het filmpje hierboven). “Die kliffen van vulkanisch as zijn heel onstabiel,” stelt onderzoeker Dan Slayback. Het losgekomen materiaal werd door de beweging van de golven opnieuw gedistribueerd en zorgde dat er een brug werd geslagen naar het eiland aan de oostzijde. In mei brak de Stille Oceaan door de zuidoostelijke rand van het eilandje heen. En het einde van het eiland leek nabij. Maar in juni bleek de rand weer hersteld te zijn en tegen het eind van 2016 was het eiland verrassend stabiel.

Onderzoek naar dit eilandje geeft ons niet alleen een beter beeld van geologische processen op aarde. Volgens NASA kan het ook meer inzicht geven in dingen die we bijvoorbeeld op Mars zien. Op de rode planeet zijn namelijk door vulkanen ontstane geologische kenmerken gevonden die wel wat aan dit eilandje doen denken. “We denken dat er op Mars erupties hebben plaatsgevonden in de tijd dat er langdurig water op het oppervlak te vinden was,” legt onderzoeker Jim Garvin uit. En door dit eiland op aarde en de evolutie die het doormaakt, te bestuderen, kunnen onderzoekers wellicht meer te weten komen over de omstandigheden waaronder vergelijkbare geologische objecten op Mars zijn ontstaan: zagen ze het levenslicht in een oceaan of in een meertje dat kortstondig bestond? Dat zijn dingen die onderzoekers graag willen weten. Niet in de laatste plaats omdat dergelijke gebieden – waar water en warmte van vulkanische processen samenkomen – de beste plekken kunnen zijn om op zoek te gaan naar sporen van leven.

De onderzoekers presenteerden hun bevindingen deze week tijdens de American Geophysical Union Fall Meeting.