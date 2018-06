De planetoïde 162173 Ryugu lijkt volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie nog het meest op een dango.

Voor wie niet zo thuis is in de Japanse keuken: een dango is een gekookt deegballetje. En inderdaad: op beelden die Hayabusa2 vorige week van de planetoïde maakte, heeft deze wel wat weg van een dango. Alleen – zo moet ook de Japanse ruimtevaartorganisatie toegeven – lijkt Ryugu ietsje hoekiger te zijn.

Hayabusa2 has imaged Ryugu from 920km and we’re starting to see the shape. It looks like… a dango-type asteroid! (Actually, that’s a Japanese sweet dumpling. But the shape seems to be similar so far…)https://t.co/2KRADT3Ybc pic.twitter.com/qlkBto9jtV — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 14 juni 2018

Op het moment dat Hayabusa2 de bovenstaande foto maakte, was deze nog zo’n 920 kilometer van Ryugu verwijderd. Afgelopen weekend maakte de sonde nog eens meer dan 50 kiekjes van Ryugu. Op dat moment was de sonde 700 kilometer van de planetoïde verwijderd en de vorm is dan ook alweer iets beter te zien. Bovendien kunnen we de planetoïde zien roteren! De Japanse ruimtevaartorganisatie heeft namelijk 52 foto’s die Hayabusa2 van Ryugu maakte, achter elkaar gezet.

We have seen Ryugu rotating! A series of 52 images taken at a distance of about 700km show an angular-looking asteroid. https://t.co/nGff3YIPLs pic.twitter.com/Yo0JgfNz6s — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 16 juni 2018

Naar verwachting komt Hayabusa de komende dagen met nog betere foto’s op de proppen. De sonde nadert de planetoïde namelijk met rasse schreden en moet zich nog deze maand – rond 27 juni – in een baan rond Ryugu nestelen. Het belooft een prachtige missie te worden. Zo zal Hayabusa2 twee rovers en een lander op Ryugu zetten én de planetoïde bombarderen. Dat laatste gaat waarschijnlijk in 2019 gebeuren. Hayabusa2 zal een twee kilo zwaar object op Ryugu gooien, waardoor een krater van enkele meters breed ontstaat. Vervolgens zal Hayabusa2 zelf afdalen naar het oppervlak om in die krater monsters te verzamelen. Die monsters moet de sonde in 2020 weer op aarde afleveren, waarna ze geanalyseerd kunnen worden.

Het is een prachtige, maar ook een vrij gecompliceerde missie. Gelukkig hebben de Japanners de nodige ervaring opgedaan met de voorloper van Hayabusa2: Hayabusa. Deze ruimtesonde bezocht in 2005 planetoïde Itokawa. En ook op die planetoïde werden monsters verzameld die vervolgens netjes op aarde zijn afgeleverd. Deze sonde verzamelde echter alleen monsters aan het oppervlak, terwijl Hayabusa2 door een krater te creëren ook wat dieperliggend materiaal kan verzamelen. Overigens verliep de Hayabusa-missie niet helemaal volgens plan: de Japanners slaagden er niet in om een lander op Itokawa te zetten. Hopelijk hebben ze met Hayabusa2 meer geluk.