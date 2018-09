Alleen de zwaaibeweging lijkt typisch menselijk te zijn.

Peuters kunnen soms net kleine aapjes zijn. En dat heeft nu ook de wetenschap aangetoond. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat kinderen van één tot twee jaar oud en mensapen veel dezelfde gebaren gebruiken.

Gebaren

In de studie werden beide primaten in hun natuurlijke leefomgeving bestudeerd: de chimpansees in het Budongo bos in Oeganda en de kinderen in hun thuisomgeving. En daaruit blijkt dat kinderen 52 gebaren gebruiken om te communiceren, waarvan ze er 50 (95%!) delen met chimpansees en gorilla’s. Het gaat hierbij om gebaren zoals klappen, bijten, grijpen, slaan, springen, wrijven en omhelzen. Ook blijken de peuters en jonge apen de gebaren op dezelfde manier gebruiken: ze combineren ze om verschillende dingen te vragen.

Wist je dat… …mensapen meer dan 80 verschillende gebaren gebruiken?

Verrast

“Omdat chimanpsees en mensen zo’n 5 tot 6 miljoen jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder deelden, wilden we weten of onze evolutionaire geschiedenis van communicatie ook weerspiegeld wordt in de menselijke ontwikkeling,” legt onderzoeker Verena Kersken uit. En de wetenschappers waren verrast door hoeveel gebaren de kinderen gemeen hebben met onze neven en nichten van de aap. “We dachten dat we misschien een paar dezelfde gebaren zouden terugzien, bijvoorbeeld het uitstrekken van de hand om iets te vragen of je hand in de lucht steken,” zegt onderzoeker Catherine Hobaiter. “Maar het verbaasde ons dat kinderen zoveel ‘mensaapgebaren’ gebruiken.”

Verschillen

De onderzoekers vonden echter ook een aantal verschillen. Zo wijzen jonge kinderen veel vaker dan jonge apen. Daarnaast is het zwaaien van de hand (om hallo of tot ziens te zeggen) een beweging die alleen mensen lijken te doen.

Ondanks dat mensen een ander communicatiemiddel ontwikkelden, namelijk taal, lijkt het erop dat we nog steeds gebruik maken van gebaren die we van gedeelde verre voorouders hebben geleerd. En gebaren blijven een belangrijke rol spelen totdat het gebruik van taal volledig ontwikkeld is.