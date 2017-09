En dat is goed nieuws voor de leefbaarheid van de planeten die eromheen cirkelen.

Dat concluderen onderzoekers nadat ze de röntgenstraling die 24 zonachtige sterren afgeven, bestudeerden. De sterren in kwestie hebben allemaal een massa die vergelijkbaar is met die van onze zon en zijn één miljard jaar of ouder (ter vergelijking: onze zon gaat al 4,5 miljard jaar mee).

Magnetische activiteit

De onderzoekers ontdekten dat de helderheid van de röntgenstraling die de sterren produceren snel afneemt naarmate ze ouder worden. En dat vertelt ons meer over de magnetische activiteit van deze sterren. Want een grotere magnetische activiteit resulteert in helderdere röntgenstraling.

Atmosfeer

Het onderzoek onthult dan ook dat jonge zonachtige sterren na hun turbulente kinderjaren snel kalmeren en minder magnetische activiteit vertonen. Dat is goed nieuws voor eventuele planeten rond deze sterren. Want krachtige magnetische activiteit resulteert vaak in zonnevlammen en plasmawolken die een bedreiging kunnen vormen voor de atmosfeer van deze planeten of deze atmosfeer zelfs compleet kunnen vernietigen. En met het uitdunnen of zelfs compleet verwijderen van die atmosfeer wordt ook de leefbaarheid van zo’n planeet enorm aangetast.

Goed nieuws

“Dit is goed nieuws voor de toekomstige leefbaarheid van planeten die rond zonachtige sterren draaien, omdat de hoeveelheid schadelijke röntgen- en ultraviolette straling die deze werelden door het vrijkomen van stellaire vlammen raakt beperkter is dan we dachten,” vertelt onderzoeker Rachel Booth. Onderzoeker Katja Poppenhaeger is het daarmee eens. “We hebben veel gehoord over de onvoorspelbaarheid van sterren die minder zwaar zijn dan onze zon, zoals TRAPPIST-1 en Proxima Centauri en dat dat slecht is voor de voor leven broodnodige atmosferen rond hun planeten. Het is verfrissend om eens wat goed nieuws te kunnen delen over hun potentiële leefbaarheid.

Het onderzoek staat haaks op een eerdere studie, uitgevoerd onder zonachtige sterren jonger dan 1 miljard jaar. Die sterren bleken namelijk helemaal niet zo snel te kalmeren. “We weten niet precies waarom oudere sterren sneller rustiger worden,” erkent onderzoeker Chris Watson. “Maar we weten wel dat het in zeker één geval leidde tot de succesvolle totstandkoming van leven en wel rond onze zon.”