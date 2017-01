Misschien wel één van de mooiste foto’s die Juno van Jupiter maakte: dit kiekje waarop de onstuimige atmosfeer prachtig uit de verf komt.

Ruimtesonde Juno maakte de foto in december tijdens een scheervlucht langs Jupiter. Op het moment dat Juno de foto maakte, vloog deze zo’n 16.600 kilometer boven de wolkentoppen van Jupiter.

Kleine Rode Vlek

Op de foto zien we het noordelijke deel van de gasreus. De atmosfeer is onstuimig. Eén storm springt er duidelijk uit. En dat is NN-LRS-1, ook wel Kleine Rode Vlek genoemd (linksonder). Het is een enorme storm die al meer dan 20 jaar woedt. In het hart bevindt zich een hogedrukgebied. Daaromheen cirkelen winden. Op het noordelijk halfrond cirkelen deze met de klok mee (op het zuidelijk halfrond tegen de klok in).

Bewerken

Juno cirkelt momenteel in een ovaalvormige baan rond Jupiter en scheert elke 53 dagen langs de gasreus heen. Tijdens zo’n scheervlucht kan Juno prachtige foto’s maken en onderzoek doen naar de planeet. De foto’s worden door NASA vrijgegeven, zodat het publiek ze kan bewonderen en bewerken. De foto die in dit artikel centraal staat, is bewerkt door Gerald Eichstaedt en John Rogers. Meer foto’s van Juno bewonderen? Klik hier!

Juno arriveerde in juli vorig jaar bij Jupiter – de grootste planeet in ons zonnestelsel. De sonde moet onder meer vast zien te stellen of de gasreus een vaste kern heeft en hoe de atmosfeer van Jupiter in elkaar steekt. Tevens kan de sonde – door Jupiter te bestuderen – meer inzicht geven in de kinderjaren van het zonnestelsel. Het is namelijk zo dat Jupiter – dankzij zijn enorme massa – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aarde nog steeds zijn originele samenstelling heeft.