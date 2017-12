Het medicijn heeft het aantal door HIV geïnfecteerde cellen bij één patiënt drastisch verminderd.

Dat schrijven Franse artsen in het blad Annals of Oncology. Hun studie draait om het kankermedicijn nivolumab. Dit medicijn werd toegediend aan een longkankerpatiënt die tevens HIV had. En daarop bleek het aantal HIV-reservoirs drastisch af te nemen.

De reservoirs

HIV wordt op dit moment behandeld met behulp van antivirale medicatie. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de deling van het virus wordt afgeremd en ziekteverschijnselen bestreden worden. Genezing is op dit moment onmogelijk. “Zelfs HIV-patiënten waarbij geen HIV meer in het bloed wordt aangetroffen, zijn nog geïnfecteerd,” legt Sanjaya Senanayake, verbonden aan de Australian National University en niet betrokken bij het onderzoek, uit. “Dat komt doordat het virus zich verbergt in cellen op plekken zoals het brein, het spijsverteringssysteem en het bloedsysteem. Deze reservoirs van door HIV geïnfecteerde cellen worden latent genoemd, omdat de cellen niet actief HIV produceren. Het gebrek aan activiteit betekent ook dat het immuunsysteem deze cellen niet kan vinden en vernietigen. Daarom kan het opsporen en vernietigen van deze groep ‘slapende’ geïnfecteerde cellen mogelijk leiden tot genezing van HIV. In dit paper lijkt een medicijn dat gebruikt wordt om kanker te behandelen de slapende of latente door HIV geïnfecteerde cellen wakker te maken, waardoor het immuunsysteem in staat is om ze te identificeren en elimineren.”

Effect

Het is bijzonder hoopgevend, maar er moet wel een belangrijke voetnoot bij geplaatst worden. Er is namelijk nog maar bij één patiënt aangetoond dat het kankermedicijn dit effect heeft. Bij een andere met HIV geïnfecteerde kankerpatiënt bleek het medicijn niet effectief te zijn. Desalniettemin hebben de onderzoekers goede hoop dat hun studie kan leiden tot een effectieve behandeling en mogelijk zelfs genezing van HIV.

Vervolgonderzoek – waarbij meer met HIV geïnfecteerde patiënten betrokken zijn – is noodzakelijk. Ook zal er uitgekeken moeten worden naar een alternatief voor het kankermedicijn. Want het medicijn heeft ernstige bijwerkingen die het minder geschikt maken voor gebruik onder gezonde mensen met HIV.