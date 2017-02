En waarschijnlijk hebben de mieren niet eens door dat de kever meereist, omdat de kever nogal veel lijkt op hun eigen lichaamsdelen.

Dat schrijven onderzoekers in het blad BMC Zoology. Ze hebben de kever de naam Nymphister kronaueri gegeven.

Costa Rica

De onderzoekers ontdekten de kever in Costa Rica. Daar bogen ze zich over trekmieren die tot de soort Eciton mexicanum behoren. “We realiseerden ons dat het achterlijf van sommige mieren er raar uitzag,” vertelt onderzoeker Christoph von Beeren. Het bleek allemaal te komen door de kever die zich – met behulp van zijn sterke kaken – vastklemt aan de rug van de mier. “Van bovenaf is de parasiet moeilijk te zien, omdat deze sterk lijkt op het achterlijf van de mier. Maar van opzij lijkt het alsof de mier een tweede achterlijf bezit. Tot onze verrassing bleken deze ‘vreemde achterlijven’ kevers te zijn.”

Niet bewust

Waarschijnlijk zijn de mieren zich niet bewust van hun lifter. “Het menselijk oog kan de kever bijna niet zien, wanneer deze vastzit aan de mier, omdat de kever qua grootte en vorm sterk op het achterlijf van de mier lijkt. De kever is ook glad en glimt, net als de mieren. We denken dat de kevers, door dit deel van het mierenlijf te imiteren, de kans dat ze door de mieren opgemerkt worden, verkleinen. En dat stelt de kevers in staat om onopgemerkt mee te reizen.”

Gespecialiseerde lifter

Voor zover de onderzoekers weten, reist de kever ook alleen maar met de mieren die tot de soort E. mexicanum behoren, mee. Daarnaast blijken ze zich met name vast te klemmen aan werkers van gemiddelde grootte.

Dat deze kever niet eerder is opgemerkt, doet de onderzoekers vermoeden dat er nog veel meer soortgelijke mieren-lifters op ontdekking wachten.