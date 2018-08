De moeder van het kind – een meisje – was een Neanderthaler. Haar vader een Denisovamens.

De ontdekking werd gedaan naar aanleiding van een klein botfragment dat in een Denisovagrot in Rusland werd aangetroffen. Het botfragment werd vervolgens naar Leipzig gebracht voor een genetische analyse. Daar bleek dat het botje van een meisje was, van ten minste dertien jaar oud. “We wisten uit eerdere studies dat Neanderthalers en Denisovamensen soms samen kinderen kregen,” zegt co-auteur Viviane Slon. “Maar ik had nooit verwacht dat we een echte nakomeling van de twee groepen zouden ontdekken.”

Verwanten

Neanderthalers en Denisovamensen zijn de meest nabije uitgestorven verwanten van de moderne mens. En dankzij de ontdekking van het kind komen we nu meer te weten over de twee groepen. Zo konden de onderzoekers opmaken dat de moeder genetisch gezien veel weg had van een Neanderthaler groep uit West-Europa. Dit toont aan dat Neanderthalers tienduizenden jaren voordat ze uitstierven tussen Oost- en West-Eurazië migreerden.

Stamboom

Dankzij meerdere analyses van het genoom konden de onderzoekers ook de voorouders van de vader ontraadselen. En daaruit bleek dat in de stamboom van de vader tenminste één andere Neanderthaler voorkwam. “Uit het enkele genoom kunnen we nu meerdere interacties tussen Neanderthalers en Denisovamensen vaststellen,” zegt onderzoeker Benjamin Vernot.

Waarschijnlijk zijn Neanderthalers en Denisovamensen elkaar niet vaak tegengekomen. “Maar wanneer ze wel deze kans kregen, hebben ze zich vaak met elkaar voortgeplant,” stelt hoofdauteur Scante Paäbo. “Veel meer dan eerder gedacht werd.”