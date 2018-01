En dat kan de ondergang van de soort worden.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers in het blad Current Biology. De wetenschappers baseren zich op onderzoek in het noordelijke deel van het Great Barrier Reef waar meer dan 200.000 nesten van soepschildpadden te vinden zijn en eigenlijk vrijwel geen mannetjes meer uit de eieren kruipen.

Twee populaties

Het Great Barrier Reef telt in feite twee populaties soepschildpadden. De ene populatie bouwt haar nesten aan het zuidelijke puntje van het rif. De andere populatie bouwt haar nesten aan het noordelijke puntje van het rif. De onderzoekers reisden af naar een gebied waar soepschildpadden afkomstig uit beide populaties voorkomen en vingen een groot aantal van deze soepschildpadden. Van elke schildpad werd vervolgens vastgesteld van welk geslacht deze was en uit welke populatie deze stamde. De resultaten zijn schokkend.

Tot wel 99,8 procent

Van alle uit de noordelijke populatie afkomstige jonge groene soepschildpadden bleek maar liefst 99,1 procent van het vrouwelijke geslacht te zijn. Onder de jongvolwassen soepschildpadden uit diezelfde populatie bleek zelfs 99,8 procent vrouw te zijn. En van alle gevangen volwassen soepschildpadden afkomstig uit de noordelijke populatie was 86,8 procent vrouw.

Hogere temperaturen

Het onderzoek toont aan dat deze populatie soepschildpadden zo langzamerhand vrijwel geheel uit vrouwtjes bestaat. Het is zeer waarschijnlijk te wijten aan stijgende temperaturen, die weer in verband worden gebracht met het veranderende klimaat. Het geslacht van soepschildpadden die nog in het ei zitten, wordt namelijk bepaald door de temperaturen waaraan zij worden blootgesteld: een warmer nest resulteert in meer vrouwtjes. Het kan ook verklaren waarom de verhoudingen in de zuidelijke populatie soepschildpadden heel anders liggen. In die populatie – die zich in een koeler gebied bevindt – is tussen de 65 en 69 procent van de soepschildpadden van het vrouwelijke geslacht.

De bevindingen zijn verontrustend, zo benadrukken de onderzoekers. Er worden in het noordelijke deel van het Great Barrier Reef immers vrijwel geen mannelijke soepschildpadden meer geboren en dat kan de ondergang van de soort worden. Tegelijkertijd kunnen de resultaten ook worden aangegrepen om de soort te redden, zo stelt Dermot O’Gorman, namens het Wereld Natuur Fonds. “Australië moet ambitieuze klimaatdoelstellingen omarmen om het rif en de unieke levensvormen aldaar te redden.” Daarnaast kunnen we de soepschildpadden wellicht ook op een heel directe manier helpen. Zo zouden de stranden waar deze soepschildpadden hun eieren leggen, bedekt kunnen worden met een schaduwdoek dat ervoor zorgt dat de temperaturen in de nesten niet te hoog oploopt.