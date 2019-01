Kustgebieden hebben dus meer te vrezen dan zeespiegelstijging alleen.

Bij klimaatverandering denken we voornamelijk aan stijgende zeespiegels, warmere temperaturen en smeltend zee-ijs. Maar een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature Communications, toont aan dat ook golven wereldwijd krachtiger zijn geworden. De onderzoekers vonden een direct verband tussen de opwarming van de oceaan, en krachtigere en onstuimigere golven.

Golven

In de studie bekeken de onderzoekers de energie die zich in oceaangolven bevindt. Deze wordt aangewakkerd door wind en omgezet in een golfbeweging. Door de opwarming van de bovenste laag van de oceaan, worden ook de wereldwijde windpatronen beïnvloed. En dit maakt op zijn beurt de golven krachtiger. “Sinds 1948 is de golfenergie wereldwijd met 0,4 procent per jaar toegenomen,” zegt hoofdauteur Borja G. Reguero. “Deze toename hangt samen met hogere oceaantemperaturen, zowel lokaal, als globaal.”

Kustgebieden

Volgens de onderzoekers is het vooral voor mensen die aan de kust wonen erg belangrijk om inzicht te krijgen in hoe golven reageren op de oceaanopwarming. Golven bepalen namelijk voor een groot deel waar mensen havens, of huizen bouwen. Ook de plekken waar golfbrekers en dijken worden gebouwd hangt af van wat we weten over de golfbeweging. Golven zijn een van de belangrijkste oorzaken van overstromingen in kustgebieden. En als de golfenergie toeneemt, is ook de kans dat er meer overstromingen plaatsvinden groter. Daar bovenop zal zeespiegelstijging deze effecten nog meer verergeren doordat meer en hogere golven de kust kunnen bereiken.

Zichtbaar

Hoewel de onderzoekers in hun studie vooral praten over effecten op lange termijn, zijn de gevolgen voor een deel al wel zichtbaar. Zo brengen de onderzoekers de stormen in de winter van 2013 en 2014 in de Noord-Atlantische Oceaan hier bijvoorbeeld al mee in verband. Ook de verwoestende orkanen in 2017 die het Caribisch gebied trof kan aan het rijtje toegevoegd worden. Deze voorvallen laten de vernietigende kracht van kuststormen zien en wat voor economische gevolgen dit kan hebben.

“De effecten van klimaatverandering zullen vooral merkbaar zijn aan de kust, waar mensen en de oceaan elkaar ontmoeten,” zegt co-auteur Fernando J. Méndez. Volgens hem moeten we daarom niet alleen naar de zeespiegelstijging kijken als we ons beter willen voorbereiden op het veranderende klimaat. Ook de krachtigere golven moeten we daarbij in oogschouw nemen.