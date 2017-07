Telescopen in Argentinië hebben een eerste glimp opgevangen van de volgende bestemming van ruimtesonde New Horizons.

Kijk goed naar de ster in het hart van deze beelden. Het ene moment zie je ‘m. Het andere moment niet. En daarna duikt de ster weer op. Hoe kan dat? Simpel: er beweegt iets voor langs. En dat ‘iets’ is 2014 MU69: de volgende bestemming van ruimtesonde New Horizons.

Het zijn bijzondere beelden. We zien hier een Kuipergordelobject dat meer dan 6,5 miljard kilometer van ons verwijderd is voor een ster (die nog verder van ons af staat) langs bewegen. En dat gaat allemaal razendsnel. Tussen de frames waaruit bovenstaand ‘filmpje’ bestaat, zit slechts 0,2 seconden.

Sterbedekking levert schat aan informatie op

Wetenschappers gebruiken de beelden van deze sterbedekking om meer over 2014 MU69 te weten te komen. En dat is geen overbodige luxe. Tot voor kort was alleen ruimtetelescoop Hubble er maar in geslaagd om MU69 te spotten en zelfs die krachtige telescoop slaagde er niet in om de omvang en vorm van het Kuipergordelobject vast te stellen. Om toch te achterhalen hoe groot het object is, welke vorm het object heeft en hoe de directe omgeving eruit ziet (want dat wil je natuurlijk weten voor je er een 700 miljoen dollar kostende ruimtesonde langs laat scheren), hebben onderzoekers een slimme aanpak bedacht. Ze besloten 24 draagbare telescopen op enkele sterren te richten waarvan bekend was dat MU69 er voorlangs zou bewegen. Vervolgens probeerden ze – in juni vanuit Zuid-Afrika en begin juli vanuit Argentinië – die sterbedekking te vereeuwigen. Dat viel nog niet mee, onder meer omdat de sterbedekkingen maar van korte duur zijn. Toch is het onderzoekers gelukt om met meerdere telescopen de sterbedekkingen te spotten. “We hebben voor het eerst de vorm en omvang van 2014 MU69 kunnen zien (…) Dankzij dit succes kunnen we de komende scheervlucht met veel meer zekerheid gaan plannen,” aldus onderzoeker Alan Stern.

De komende weken zullen de gegevens die tijdens de sterbedekkingen verzameld zijn, verder geanalyseerd worden. Op 1 januari 2019 moet New Horizons langs het Kuipergordelobject scheren.