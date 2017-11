Vandaag zijn de dertien winnaars van de wereldwijde Climate Action Challenge gekozen. De beste winnaar is misschien wel het idee om kunstmatige ijsstoepa’s te maken.

Het idee van de kunstmatige ijsstoepa komt van onderzoeker Sonam Wangchuk. Hij zag hoe inwoners in dorpjes in de Indiase provincie Ladakh worstelden met de gevolgen van droogte. De kunstmatige ijsstoepa’s zorgen ervoor dat er veel langer water beschikbaar is in deze gebieden.

Ladakh wil dit bewerkstelligen door smeltwater van gletsjers op te vangen. Dit water wordt vervolgens in de lucht gespoten, waardoor er een toren van ijs ontstaat. De toren lijkt qua vorm op een stoepa, een boeddhistisch bouwwerk is. Pas in de lente smelten de torens, waardoor droge gebieden een langere tijd toegang tot schoon drinkwater hebben.

384 inzendingen

Ladakh’s idee is één van de dertien winnende inzendingen van de Climate Action Challenge. Het doel van deze initiatieven en start-ups is mensen en gemeenschappen weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. In totaal kreeg de organisatie 384 inzendingen uit zeventig verschillende landen. Een internationale jury van architecten, wetenschappers en ontwerpers selecteerde de beste ideeën. Vanaf januari worden de concepten verder uitgewerkt. Op 24 mei 2018 laten de winnaars de resultaten zien tijdens de What Design Can Do-conferentie in Amsterdam.

Winnaars

Andere winnende ideeën zijn o.a. een drone die zaden verspreid om ontbossing tegen te gaan, een draagbaar radiostation om geïsoleerde gemeenschappen te helpen voor en stroomloze airconditioning.